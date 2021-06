A járványügyi szakemberek a 2020 szeptember eleji időszakhoz hasonlítják a mostani járványhelyzetet, azzal, hogy akkor felfutásnak, most kifutásnak lehet minősíteni. A boltos világ is ehhez igazodik, a korlátozások szigorítása, vagy feloldása mellett. Így most éppen kapaszkodik a piac kifelé a gödörből, keresik is a munkaerőt.

Közben azonban nyitottak máshol is, nem csak a boltokban, így a korábban a bezárt szolgáltatóhelyekről a boltos világba átevickélt dolgozók megindultak visszafelé, esetleg a határon túlra is. Indul a balatoni nyár is, miközben a boltban a több áru mozgatásához több munkáskéz kell(ene). Úgy tűnik, a kilábalás egyik biztos jele a visszatérő munkaerőhiány.

A boltos világ egészében az első negyedévi foglalkoztatási adatok a statisztikában méretes - 27 ezer fős - zuhanást mutatnak - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. A nagyobb, legalább öt főt foglalkoztatók körében nem jelez ilyen visszaesést a statisztika, amiben egyebek mellett az is szerepet játszhat, hogy a legkisebb vállalkozások keveredhetnek a nehézségek közepette a legnehezebb helyzetekbe. A második boltzár átcsúszott a második negyedévre (április 7-én lehetett újranyitni), így később nyilván változott a foglalkoztatási kép is.

A boltosok álláshirdetéseit nézve a legnagyobb élelmiszerláncok újabban több eladót keresnek, mint az elmúlt hónapokban (mozgás mindig van), és nem kizárt, hogy ezek a számok növekedni fognak. De az iparcikkes nagyláncoknál is szaporodott az álláshirdetések száma.

Munkaerő vadászat 2020-21 szeptember november január április június javadalmazás Aldi 61 41 42 50 78 350 ezer forint kezdő fizetés Auchan 39 20 23 31 48 260 ezer forint legalacsonyabb alapbér Lidl 83 70 54 106 107 334 ezer forint elérhető munkabér 3 év után Penny 44 39 43 61 63 269 ezer forint kezdő fizetés Spar 34 49 34 41 45 260 ezer forint legkisebb bér próbaidő után Tesco 20 1 12 25 85 250 ezer forint beálló bér próbaidő után Decathlon 12 10 18 . 20 . Deichmann 3 5 5 . 21 . Media Markt 11 14 10 . 16 . Praktiker 1 9 8 . 18 . H&M - - 2 . 9 . Forrás: céges honlapok, 2020. szeptember 23., november 26., 2021. január 18., április 19., június 7.

Az Eures uniós foglalkoztatási portálon áprilisban még 15 ezer bolti munkakört hirdettek, ami messze elmarad a korábbiaktól. Németországban ugyan tízezer felett, de például Ausztriában ezer alatt volt a meghirdetett bolti állások száma.

A járvány előtt 70-80 ezer körül mozgott az itt meghirdetett üres álláshelyek száma. Jelenleg az úgynevezett beosztott bolti eladó munkakörben 75 ezer álláshelyet hirdetnek a kereskedelmi vállalkozások. A csúcstartó újra Németország 38 ezer eladói álláshellyel, Franciaországban közel 14 ezer, Ausztriában és Belgiumban több mint öt-ötezer eladót keresnek.