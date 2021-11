Egy sor előrejelzés azzal számolt, hogy az idei Black Friday visszafogottabb akciós hullámokat fog vetni, hiszen drágábban és nehezebben lehet a leárazható árukat beszerezniük a webáruházaknak. Ráadásul az utolsó pillanatokig bizonytalan volt, megérkezik-e időben a leárazásra szánt cikk a webáruház raktárába – írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog.

A vásárló pedig nagyon is zokon veszi, ha a megrendelt áruját nem kapja meg időben, de ezzel nincs egyedül, a fogyasztóvédelmi hatóság sem rest ellenőrizni a szabályok megtartását.

A piacvezető eMAG közzé is tette a Black Friday - amely nem hagyta a nagy napot az utolsó pillanatra, a hagyományok szerinti november 26. helyett 19-re időzítve - számait. Végül sajtóhírek szerint 10,1 milliárd forintos bevételt hozott a nagy nap, közel 46 százalékkal többet, mint egy évvel korábban (akkor 6,9 milliárdot).

Egy apróság azért árnyalja ezt a képet. Ez a Black Friday az Extreme Digitallal közös akciós nap volt, ráadásul úgy, hogy az ED már nem tartott külön leárazásos ünnepet. Sőt, a vásárlóit átirányította az eMAG oldalára. Nos, rosszkedvű elemzők szerint az összehasonlításban ezt is illett volna figyelembe venni.

Az már csak hab az összevetés tortáján, hogy 2020-ban kétszer is meghirdette a Black Friday akcióit az ED. Az egyik (a három napos) 2,6 milliárdot hozott a konyhára. Ezzel azért már kisebb a növekedés üteme, maradjunk annyiban, hogy egy számjegyű.

A nagyágyúk közül az Euronics 10 milliárdos készlettel vágott a Black Friday napba, a Media Markt néhány napos kényszerű üzemszünettel, amit persze húzósabb akciókkal igyekezett pótolni. De például az Auchan is nagyobbat tolt a Black Friday akciókon, mint korábban.

Ünnepi webpiac 2017 2018 2019 2020 2021 (várható november 50 70 93 138 150-160 december 51 66 89 117 140-150 milliárd forint, folyó áron Forrás: KSH

De hát az eddigi statisztikák szerint a webpiac növekedési ütemben a 2019-es és a 2020-as 40-40 százalék körüli tempóról 2021-ben 20-25 százalék közöttire kapcsolt vissza. Így bizony újra fordulhat is a kocka a novemberi és a decemberi webáruházi súlyok között, az év utolsó hónapjának javára.

A hagyományos boltok november végén ugyanakkor nagyot dobtak a Black Friday címén. Látványosan több volt az akció és számos bevásárlóközpontban a vásárló is. Az iparcikkes termékkör, amiből az ajándékok zöme kikerekedik, eddig vesztese volt a kényszerű korlátozásoknak és a vásárló óvatosságának. Ebben szerepet játszott az is, hogy a web is elszívta a piac egy részét (főleg, amikor a boltzárak miatt más választása nem volt). Így a boltosok megragadtak az esélyt november végén.

Az elmúlt esztendőben decemberben 6 százalékkal esett az iparcikkes piac, kevesebb ajándéknak való termék fogyott. Most javíthattak valamelyest a vásárlók, az egyébként a hagyományos boltok körében lusta novemberi mérlegen is. Maszkban eleve óvatos mindenki, és ki tudja, mi jön még.