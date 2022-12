A múlt évihez képest megugrott a kisebb, vagyis ötvenezer forintos értéket meg nem haladó, így még szabálysértésnek számító lopások száma az év első tizenegy hónapjában – derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Népszavának küldött adataiból.

Míg a tavalyi esztendő azonos időszakban 6172 ilyen esetet regisztráltak, addig idén január és november vége között 7560-at. Ez 22,4 százalékos növekedést jelent.

Az elkövetők a legtöbb esetben elsősorban élelmiszert loptak, ezt a toplistán a ruházat, az illatszer, a vegyi áru és a műszaki cikk követte. A legtöbb ilyen lopást a hiper- és a szupermarketekben, valamint egyéb vagyonőrt foglalkoztató üzletekben követték el.

A kisebb értékű lopások 13,1 százalékát fiatalkorúak, 0,5 százalékát pedig gyermekkorúak követték el, hasonlóan a tavalyi arányokhoz. A statisztikákkal egybecseng az a válasz, amit Maczelka Márktól, a Spar Magyarország Kft. kommunikációs vezetőjé mondott a lap megkeresésére.

Szavai szerint a jelenlegi nehezebb gazdasági helyzet az üzletekben elkövetett lopások és lopási kísérletek folyamatosan növekvő számában is megmutatkozik. Hozzáteszi, egyre kevésbé beszélhetünk egyszerű élelmiszerlopásról, a hangsúly áthelyeződött a szervezett, sorozatos, megrendelésre, tovább értékesítési céllal történő eltulajdonításra.

Az üzleteikbe nem vásárlási szándékkal érkező személyek célzottan készítenek össze „csomagokat” és kísérlik meg azok eltulajdonítását. Az égetett szeszek, az édességek és a vegyi áruk is a lopásérzékenyebb termékek kategóriájába sorolhatók – fogalmazott a Spar Magyarország kommunikációs vezetője.

Volt, aki egy csomag élesztővel bukott le

Egy dunántúli Lidl munkatársa arról is beszámolt a lapnak, hogy vélhetően több a lopás az áruházban, ugyanis sokkal szigorúbban ellenőrzik a személyzetet is: a cég direkt lopáshelyzetet generál, azt figyelve, hogy a pénztárosok melyik trükknek dőlnek be.

A dolgozó szerint volt, hogy egy műszak alatt öt-hat kamutolvaj ment át az egyik kasszán, utána megmutatták a trükköket.

Hozzátette, hogy leggyakrabban alkoholt, ruhaneműt, illetve a bazár részen található kisebb árucikkeket lophatnak a vevők. A megélhetési lopás ritka, hiszen mindenütt kamerák figyelik az üzletet, szerinte ez inkább kisboltokra jellemző.

Sajnos nem újdonság, hogy már azt is meggondolja néhány egyedülálló nyugdíjas, hogy három vagy négy zsemlét vegyen, s nem dekára, hanem szeletre kérik a legolcsóbb felvágottat is

– magyarázta az egyik kaposvári magánvegyesbolti alkalmazott.

Egy kaposvári hipermarket biztonsági őre is állítja, ha nem is túl nagy arányban, de nőtt a lopáskísérletek száma. Arról számolt be, hogy megjelent az áruházban a szociális hátterű tolvajlás, vagyis amikor a végső kényszer, a tehetetlenség, a teljesen elhatalmasodott kétségbeesés tereli rossz útra az embereket.

A felvágott, a tejtermékek, a péksütemény és a szelet csokoládé az, amit megpróbálnak fizetés nélkül elvinni a vevők, de olyan is akadt, aki egy csomag élesztővel bukott le.