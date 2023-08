A holland alapítású nemzetközi szállás-és utazásközvetítő portált, a Booking.com-ot aligha kell bárkinek bemutatni. A népszerű turisztikai multi körül egyre nagyobb a káosz az utóbbi hetekben, ugyanis kiderült: a turistaszezon kellős közepén az oldalon karbantartást végeznek, ezért a Booking.com számos szállásadó partnere máig várja, hogy az oldal kifizesse a szerződés szerint nekik járó összeget.

Köztük számos magyar vállalkozó, akik a Booking.com felületén panziókat, vendégházakat és más szálláshelyeket hirdetnek.

Lapunk információi szerint a Booking.com 2023. június 24. óta nem utalta el a felületen hirdető szállásadók egy részének az őket jogosan megillető bérleti díjakat. A szállásközvetítő portál mindeközben azzal nyugtatta a partnereket és hűtötte a kedélyeket, hogy a fennakadás mindössze fizetési rendszerének karbantartási munkálataira vezethető vissza. A hazai szállásadók visszajelzései alapján úgy tudjuk, hogy az oldal időközben megkezdte tartozásainak kifizetését.

A Booking-ügyről szóló első cikkünk megjelenése után reagált az illetékes hatóság is: a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) arról tájékoztatta a Napi.hu-t, hogy kiemelten figyelik a hazai szállásadóktól érkező jelzéseket a Booking.com szerződésszegésével kapcsolatban. Valamint a panaszeljárás már folyamatban van az oldallal kapcsolatban, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy vizsgálják az ügy részleteit, és indokolt esetben fellépnek a magyar szállásfoglalók és szállásadók érdekében.

Ezen túl a GVH arra kérte az érintetteket, hogy a magánjogi típusú jogviták kezelésére elsősorban a szolgáltatóval egyeztetve békéltetőtestület útján, illetve bírósági úton van lehetőségük. Magyarul a hatóság szerint a szállásadók magánál a Booking.com-nál reklamáljanak az elszámolási vitában.

A félig megoldott probléma

A Napi.hu-nak nyilatkozott korábban például egy balatoni szállásadó, aki július végén, több mint egy hónapnyi késlekedés után kapta meg a Booking.com-tól az utalást. Ugyanakkor nem mindenki volt ennyire szerencsés: az érintettek közül még mindig vannak, akik egyre kétségbeesettebben futnak a pénzük után. Majd csütörtök reggel levelet kaptunk egy budapesti magán szálláshely szolgáltatótól, akinek a mai napig egy komolyabb összeggel, egész pontosan 655 euróval tartozik a Booking.com.

A pénzére váró vállalkozó hozzátette: a mai nappal újabb egy héttel eltolták a kifizetés várható napját augusztus 10-re. „Ez mára ellehetetlenítette a megélhetésünket és a további vendégek fogadását” – fakadt ki a nemfizetési ügyben érintett szállásadó. A Napi.hu-nak levelet író szállásadó arról is beszámolt, hogy a GVH által javasolt panaszbeadvány megtörtént, amelyre válaszként mindössze egy sablonlevelet kaptak a Booking.com-tól, azaz a panaszokat nem kezelik egyedileg.

Nem minden esetben rögzíti az ügyfélszolgálat a hívásokat, azonosítóval nincsenek ellátva, így nem visszakereshetőek a bejelentések. Legutolsó telefonálásunkkor a Booking.com ügyfélszolgálata javasolta már, hogy a következő vendégeket keressük meg közvetlenül, mondassuk le velük a foglalásokat, aminek az árát visszakapják a Booking.com-tól és keressenek meg közvetlenül minket, rendezzék velünk közvetlenül a szállásdíjat. Nem megnyugtató…

– fogalmazott a levélíró.

A fővárosi szállásadó azt is közölte a Napi-hu-val, hogy ezek szerint a Booking.com pénzügyi karbantartása alatt az is elromlott, ami előtte működött. Nekik korábban például semmi problémájuk nem volt sem a céggel, sem a kifizetésekkel. „Addig hetente utaltak nekünk a szerződésünk szerint, levonva már a saját jutalékukat, így soha nem kellett feléjük utalást teljesítenünk” – fogalmazott a vállalkozó. Most azonban azt jelzi feléjük a rendszer: kifizetés felfüggesztve, lejárt tartozásuk van.

Lejárt tartozás összege: 0,00 HUF. Amíg ezt nem javítják, addig kifizetés nem is tud történni, hiszen a rendszer blokkolja a kifizetéseket, a kifizetés dátuma pedig minden csütörtökön (kifizetési nap a szerződés szerint) 0:01 perckor átáll a következő csütörtöki napra

– részletezte az egyre elkeseredettebb szállásadó.

A kiszolgáltatottság megmarad

Bár lapunknak több hazai szállásadó korábban arról számolt be, hogy a technikai hiba elhárult, a Booking.com elutalta a pénzeiket, az oldallal szembeni kiszolgáltatottság változatlanul fennáll. Csatári Ernő, a siófoki Smeraldo Apartmanok tulajdonosa elmondta: évek óta tervezi, hogy leveszi a hirdetéseket a Booking.com-ról, amivel viszont az a probléma, hogy mivel egy nemzetközi szinten is nagy cégről van szó, gyakorlatilag monopol helyzetben van.

Próbálkoztunk egyéb felületeken való hirdetésekkel, de egyik sem vált be igazán, nehéz kiváltani ezt az oldalt. Még a visszatérő vendégek egy része is Bookingon foglal, holott háromszor-négyszer járt már nálunk

– nyilatkozta a turisztikai vállalkozó Napi.hu-nak.

Amikor egy szállásadó úgy dönt, hogy a Booking.com felületén szeretne hirdetni, szerződést köt a céggel, és ekkor többféle fizetési megoldás közül választhatnak. Slamasztikába most azok kerültek, akik úgy döntöttek, hogy a vállalatot bízzák meg a pénz előzetes online beszedésével, a fizetés ebben az esetben tehát nem a szálláshelyen történik. A másik megoldás, hogy a vendég közvetlenül a szállásadónak fizet, aki utólag téríti meg a jutalékot a Booking.com-nak.

A nagyobb szállodák pedig rendszerint a virtuális kártyás módszert részesítik előnyben. A virtuális kártyán keresztül történő kifizetések jelenleg is zavartalanul működnek, ahogy korábban sem volt gond velük. Erről úgy tudják levenni a szállodák a pénzt a vendégek becsekkolásakor, mintha az a vendég privát bankkártyája lenne. A Booking ad egy virtuális hitelkártyaszámot, és ezt terhelik meg a szállodák.