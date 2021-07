Több magyar bor is kitűnt a világ egyik legrangosabb borversenyén

Több magyar bornak is sikerült kitűnnie a tekintélyes mezőnyből a világ egyik legrangosabb borversenye, a Decanter World Wine Awards (DWWA) idei megmérettetésén, amelyről egy Best In Show nagydíjat, 4 platina és 15 aranyérmet is elhoztak a magyar borászatok - közölte az MTI-vel szerdán a Kreinbacher Birtok.