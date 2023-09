Kedvelik a magyar borokat az európaiak. A kiváló minőségű italok iránti keresletet jól mutatja, hogy a Lidl kínálatában elérhető hazai borok értékesítése az elmúlt öt évben jelentősen nőtt itthon és külföldön egyaránt. A fogyasztók mellett a szakma is megerősíti a hazai pincészetek minőség iránti elköteleződését, mivel több rangos nemzetközi versenyen is komoly elismerésben részesültek a Lidl kínálatában is kapható borok.