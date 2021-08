A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda - a zsarolás miatt indult ügytől történt elkülönítés folytán – a különleges személyes adattal visszaélés vétsége miatt indult ügyben két személlyel szemben folytat nyomozást.

A nyomozók az ügy jogász végzettségű gyanúsítottját a mai napon folytatólagosan kihallgatták, és a vele szemben korábban közölt gyanúsítást módosították - olvasható a hivatal közleményében.

A jelenlegi megalapozott gyanú, így a módosított tényállás szerint, az ügy jogász végzettségű gyanúsítottja az ügy tárgyát képező bűncselekménynek nem bűnsegédje, hanem tettese.

A rendelkezésre álló adatok alapján a jogász végzettségű gyanúsított hozta nyilvánosságra az ügy tárgyát képező kompromittáló videófelvételt, amely különleges személyes adatokat tartalmazott, és amelynek nyilvánosságra kerülése a felvételen szereplő személyeknek jelentős érdeksérelmet okozott.

A megalapozott gyanú módosítását a nyomozás során beszerzett újabb adatok, így pl. a nyomozó hatóság által külföldről beszerzett digitális bizonyítékok alapozták meg.

Ellenzéki politikust gyanúsítanak, ő mindent tagad

"Lehet, hogy a baloldalon még szimpatikus is lenne, ha kiderülne, hogy én vagyok az ördög ügyvédje, de sajnos ki kell ábrándítanom mindenkit, nem én álltam a Borkait megbuktató blog mögött", mondta a 24.hu megkeresésére Czeglédy Csaba, akit 2021 áprilisában hallgattak ki gyanúsítottként.

A nyomozók – a politikus állítása szerint – tavasszal azt mondták neki, hogy hogy a Borkai Zsolt valódi arca néven létrehozott, jelenleg „Az ördög ügyvédje” nevű Facebook oldal kezelője Győr-Moson-Sopron megye területére koncentrálva hirdetést kért, a hirdetés költségét pedig Czeglédy bankszámlájával fizették, ezért őt bűnsegédként elkövetett személyes adattal visszaélés vétségével, valamint bűnsegédként elkövetett különleges személyes adattal visszaélés vétségével gyanúsították meg.

A DK-s politikus a 24.hu-nak megerősítette, hogy kedden valóban bent volt a rendőrségen és meg is gyanúsították, elmondása szerint azonban semmilyen új bizonyítékot nem hoztak fel az ügyben a hatóságok. Czeglédy úgy véli, hogy a rendőrség kifejezetten az ügyészség felszólítására döntött úgy, hogy meggyanúsítja az ügyben. A politikus megjegyezte azt is, hogy a kihallgatás során az is kiderült számára, hogy a vizsgálat során semmilyen IP-címet nem tudtak beazonosítani, ami konkrét személyhez köthető lett volna.