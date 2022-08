A mentősök nem minden esetben szállítják kórházba a sérültet vagy a beteget - írja a Telex a biciklis mentőszolgálat bevezetésére reflektáló cikkében. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) tájékoztatása szerint „a helyszínen ellátott, kórházba szállításra nem szoruló esetek száma (a haláleseteket leszámítva) mintegy 30 000 eset/év.”

Külföldi példák alapján a magyar mentőszolgálat is fel akar állítani egy kerékpáros mentőegységet, amely gyorsabban kiérve a beteghez megkezdheti az ellátását, amíg az igazi mentő odaér vagy elláthatja a beteget a fenti esetekben.

Irány a sétálóutca



Kerékpáros szolgálatra a jelenleg is aktív, szakképzett dolgozók jelentkezhetnek – válaszolta a hírportál kérdésére az OMSZ. A részleteket most alakítják ki, a kerékpárosok riasztását protokoll fogja szabályozni. A tesztüzem heteken belül megkezdődhet, a rendszerszerű működést 2023 tavaszától tervezik.

Az OMSZ közben egy videóban be is mutatta az első hazai biciklis mentőst. Kramarics Tamás 7 éve dolgozik mentőápolóként az Országos Mentőszolgálatnál. A videón azt mondja: amint elindul Magyarországon a mentőbiciklis rendszer, önként vállalt túlmunkaként a szabadnapjain, extra pénzért cserébe Budapest sétálóutcáin fog kerékpáros szolgálatot is teljesíteni.