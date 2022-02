Csaknem 2,8 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás veszett oda a Buda-Cash Brókerház, illetve az annak érdekszférájához kapcsolódó DRB-bankcsoport csődjével – erősítette meg a 24.hu információját az összeg kedvezményezettje, az EU-Fire EGS Hungary Kft.

A társaság még 2012-ben nyert el majdnem 40 millió eurót geotermikus erőmű fejlesztésére, amiből állításuk szerint 23,6 millió eurót (jelenlegi árfolyamon számolva több mint 8 milliárd forintot) kaptak meg.

Kapcsolódó Tiborcz Istvánék ingatlancége vette meg Mészáros Lőrinc osztrák síhoteleit

Ebből a pénzből veszett oda 2,8 milliárd forint, amikor 2015-ben a Buda-Cash és a vele összefüggésbe hozható bankok becsődöltek. Az Opten cégadatbázisában az látszik, hogy az EU-Fire EGS Hungary Kft.-nek 2013 októberétő volt számlája a DRB-csoporthoz tartozó Dél-Dunántúli Takarék Zrt.-nél, ami 2015 márciusában felszámolás alá került.

A hírportál sajtómunkásai megkeresték a Pénzügyminisztériumot is a kérdéseikkel. Főként a támogatási összeg felhasználásának szabályairól érdeklődtek, kiváltképp arról, szabályos volt-e az, hogy az uniós támogatást bizonytalan lábakon álló kereskedelmi bankban helyezték el.

Érdeklődtek arról is, hogy sújtották-e bármilyen szankcióval a társaságot, volt-e vizsgálat az EU-Fire cégcsoportnál, illetve visszakövetelték-e az összeget, azonban a minisztérium több mint egy hónap elteltével sem válaszolt kérdéseikre.

Pedig 2020-ban és 2021-ben összesen 7,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Pénzügyminisztérium az EU-Fire Kft.-nek. Továbbá a társaság tavaly októberben újabb 195 millió forint európai uniós támogatást is elnyert infrastruktúra-fejlesztésre, amit már ki is fizettek a cégnek.

Az elveszett milliárdos összeg és a több helyszínen is kudarcba fulladt, közpénzből is finanszírozott beruházások ellenére, amelyeket a vállalat futtat, számos rendkívül drága luxusautót szereztek be az elmúlt években.