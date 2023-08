A budaörsi lakosok érdeke, ezért Budaörs városvezetése is mindent megtesz azért, hogy biztosítsa a lakosság számára a megfizethető, kényelmes közlekedést, amibe a helyközi járatok szolgáltatásának támogatása is tartozik – tájékoztatta a település önkormányzata az MTI-t.

A városvezetés az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) korábbi bejelentésére reagált, miszerint két budapesti agglomerációs településen – Budaörsön és Érden – megszűnhet a helyi, önkormányzati díjszabású jegyek és bérletek elfogadása a Volánbusz helyközi járatain.

A minisztérium szerint Budaörs önkormányzata két és fél éves tartozást halmozott fel a szolgáltatás díjának visszatartásával.

„Indokolatlanul magas az összeg”, amivel tartoznak

Budaörs vezetése ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: az önkormányzat 2021 óta kifogásolja az „indokolatlanul magas” összeget, és egyeztetéseket folytatott az állammal az átlátható költségtérítés mértékéről.

2022-ben Budaörs aláírva megküldte a szerződést. A minisztérium egészen a mai napig nem reagált az aláírt szerződésre. Az önkormányzat nem fizet ki semmit érvényes szerződés nélkül

– hangsúlyozta az önkormányzat.

Budaörs fizeti a legnagyobb cechet

Az önkormányzat szerint a helyközi járat költségeihez való hozzájárulás mértéke „teljesen átláthatatlan”, ráadásul arányaiban Budaörs fizeti a legnagyobb összeget a járatok támogatására.

Több szomszédos település 40-45 forintot fizet kilométerenként, míg Budaörs a dupláját, több mint 99 forintot fizet egy kilométerre ugyanazért a szolgáltatásért. Ezt a tisztességtelen díjszámítási módot kifogásolta meg az önkormányzat három éve

– részletezték.

Ultimátumot adott a minisztérium

A szaktárca Budaörs önkormányzata szerint augusztus 4-én „ultimátumot” küldött az önkormányzatnak, miszerint

vagy elfogadja a város az állam által szabott feltételeket, vagy megszüntetik a helyközi jegyek és bérletek kedvezményes díjszabását.

„Budaörs Város Önkormányzata költségvetésében 2021. óta szerepel a szolgáltatás összege, ezzel az önkormányzat mindig is számolt, és a forrás mindig is rendelkezésre állt. A városvezetés bár kényszerből, de aláírja az állam egyoldalúan megfogalmazott szerződését a mai napon, de továbbra is fenntartja a követelését, hogy az állammal közösen átlátható és észszerű összeget állapítsanak meg”

– közölték, hozzátéve, hogy Budaörsön továbbra is elérhető marad a kedvezményes helyközi díjszabás a Volán buszjáratain.