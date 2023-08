Idén nyáron szárnyra kapott a turizmus Budapesten, ahol a Covid után újra ellepték a külföldi vendégek a szállodákat, éttermeket. A főváros a júniusi Harley Davidson találkozó, az európai Szuperliga döntő, a Forma–1, illetve a héten zajló Sziget Fesztivál, és az azt követő atlétikai világbajnokság legnagyobb nyertese, mivel ezek a rendezvények felbecsülhetetlen vonzerőt jelentenek külföldön, ráadásul hosszabb távon.

Szigetelőkkel van tele a város, de özönlenek a vb-re is

Egész Budapesten érződik az események kedvező hatása, nem csak a belvárosban. A Forma-1 telt házas hétvége volt, de a szállodák, magánszálláshelyek a héten zajló Sziget fesztivál miatt is megteltek külföldiekkel. Ráadásul, hosszú évek tapasztalata az, hogy a rendezvény nem csak a Szigetet és környékét érinti, hanem – akár előtte, akár utána – a fesztiválozók a városban is eltöltenek néhány napot, ami összességében nagyon komoly plusz hozadékot jelent – mondta a Napi.hu-nak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Flesch Tamás úgy folytatta, hogy

a közelgő atlétikai vb a világ harmadik legnagyobb sporteseménye, amely elképesztően nagy publicitást kap, és vele együtt Budapest is, amely már szintén megtelt a bajnokság idejére.

Emlékezetes, hogy a vizes vb-nek is komoly hatása volt a magyar turizmusra. Azok a külföldiek, akik látták a képeket a magyar fővárosról, például, amint a toronyugró a Parlament előtt ugrott a vízbe, sokan választották úti célul Budapestet, kikapcsolódás céljából. Ez a várakozás van most is az atlétikai vb kapcsán, és arra számítunk, hogy nemcsak a mostani két hétben fog magas bevételt eredményezni, hanem a későbbiekben is nagyon komoly vonzerővel bír – mondta.

A sztárok is besegítenek A sportközvetítéseken kívül a külföldi sztárok hazánkban forgatott videóklipjei is kitűnő lehetőséget jelentenek az ország turisztikai vonzerejének növelésére. Például Katy Perry „Fireworks” című, 2010-ben Budapesten forgatott dalát hatalmas figyelem övezi: a videóklipet a YouTube-on már több, mint 1,1 milliárdszor tekintették meg az emberek, amely felbecsülhetetlenül nagy reklámot jelent. Ugyanígy, George Ezra 2014-es, „Budapest” című dalát négy év alatt 128 millióan látták, míg például a „Barcelona” című száma „csak” 10 millió kattintást ért el. Az is nagy nemzetközi figyelmet válthat ki, ha híres színészek érkeznek az országba forgatni. Ilyen volt Ashton Kutcher és Mila Kunis, akik a gyerekeikkel együtt 2017-ben hónapokat töltöttek Magyarországon – ez idő alatt a vizes vb-re is ellátogattak, és lépten-nyomon közzétették a közösségi oldalaikon a nálunk készült fotókat, szelfiket. A hazai és nemzetközi sajtó minden mozdulatát figyelte a két sztárnak, ezzel automatikusan Budapest és Magyarország is sokat szerepelhetett a külföldi médiában.

180-190 euró egy éjszakáért

A szállodaszövetség elnöke szerint látszik, hogy abban a pillanatban, ahogy nemzetközi sportesemény, fesztivál közeleg, elképesztő módon megtelik a főváros, ráadásul magas áron. Utóbbi azért is fontos szempont, mert az a szándék, hogy Budapest ne csak a látványosságaival, hanem árban is méltó helyre kerüljön a küldőpiacokon, amire szerinte minden alapunk megvan, hiszen a mostaninál is több lehetőség és fantázia rejlik a fővárosban.

Az augusztus egyébként is erős hónap a beutazó turizmusban, de a szállodaszövetség tagszállodáinál azt látjuk, hogy az elkövetkező időszakban a telt ház mellett 15-20 százalékkal magasabbak lehetnek az átlagárak is, ami nagyon kedvező a gazdálkodás szempontjából. Egy átlagos, négy csillagos szállodában augusztusban 150-160, vagy akár 180-190 eurós nettó átlagáron kelnek el a szobák éjszakánként – közölte Flesch Tamás.

Beindult a rendezvénypiac, pörög a reptér

Mint kifejtette, látszik, hogy újra beindult a rendezvénypiac, a járvány időszakban például felépült egy professzionális konferencia-központ a Hungexpo területén, ami egész biztos, hogy az őszi szezonban is komoly hatással lesz a turizmusra. Az is növeli a vonzerőnket, hogy a Covid óta sok új, 4-5 csillagos, színvonalas szálloda nyílt Budapesten, és fontos az is, hogy egyre több légitársaság választja hazánkat célországként, mert a járatok frekvenciája és gyakorisága van a legkomolyabb hatással a turistaforgalomra.

Budapesten a külföldi vendégek beutazása tekintetében abszolút optimista a szakma, amiben az is szerepet játszik, hogy a reptéren is visszaállt már majdnem teljesen a 2019-es rekordév forgalma – mondta.

Ázsiából és a tengerentúlról is ide tartanak

A fő küldőországok továbbra is Németország, az Egyesült Királyság, illetve változatlanul nagyon erős Izrael, emellett nagyon dinamikusan nő a környező országokból érkezők száma: jelentős arányban érkeztek a nyáron a cseh, román, lengyel turisták. Illetve az ázsiai direkt járatoknak köszönhetően szépen alakul a kínai beutazó turizmus, és az Egyesült Államokból is egyre többen érkeznek.

A tendenciák afelé mutatnak, hogy a fővárosban ott folytathatjuk, ahol a járvány előtt abbahagytuk, és az idén elérjük, jövőre pedig túl is szárnyalhatjuk a csúcsév számait, főként, ha beindulnak a tengerentúli közvetlen járatok – emelte ki Flesch Tamás, hozzáfűzve, hogy a vendéglátóhelyek is érzik a megnövekedett forgalmat.

Azok az üzletek, amelyekre rálátunk, viszonylag jó bevétellel üzemelnek, összességében szép számban vannak vendégek az éttermekben is – fogalmazott.

Érünk annyit, mint az osztrák főváros

A jellemző trendekről elmondta, hogy a külföldi vendégek főként a közismert nevezetességeinket látogatják, mint például a Parlamentet, a Budai Várat, a Bazilikát, de már sokan elmennek a Ligetbe is, az új múzeumokba. Látszik, hogy az a városrész egy új turista hub-bá fogja kinőni magát, szépen fejlődünk – jegyezte meg, ahogy azt is, hogy Európából leginkább egyéni szervezésben érkeznek a vendégek, vagy az online utazási irodákon keresztül foglalnak szállást.

Mint mondta, az ár-érték arányunk is megfelelő a külföldi turistáknak, akik ki is fejezik, hogy Budapest egy jó város, jó úti cél, és megéri a pénzt, amiért ide jönnek. Bécs nagyjából 10 százalékkal van átlagárban fölöttünk, miközben megelőztük már Prágát, Varsót, Pozsonyt.

Optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy Bécset átlagárban is utol lehet majd érni.

Kell hozzá hit önmagunkban, hogy érünk annyit, mint az osztrák főváros, és eszerint kell beárazni Budapestet. A külföldieket nem rázza meg az infláció, olyan erős a beutazó forgalom, és előreláthatólag erős marad az év végéig is. Annyira, hogy összességében pozitív lesz a turisztikai mérleg – összegezte a szállodaszövetség elnöke.

(Thurzó Katalin)