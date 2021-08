Tendert írt ki a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi, északi szakaszának kivitelezésére a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. - idézi a magyar-kínai vegyesvállalat honlapjára feltöltött ajánlati felhívást a Világgazdaság. A nyílt eljárás a Ferencváros állomás és Soroksár közötti rész tervezésére és építésére vonatkozik.

A fejlesztés körülbelül 14 vágánykilométer hosszan zajlik majd kettő nyílt vonali vágányon egy nagy állomás (Soroksári út) érintésével. A tervezési és az engedélyezési sebesség is 80 kilométer per óra. A beruházás további eleme a villamosított vonal építése, átépítése, új állomási és vonali biztosítóberendezés létesítése. A vasútépítés során figyelembe kell venni az a tényezőt, hogy a tehervonatok maximális hossza a 750 métert is elérheti.

Az ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje szeptember 20. Ezeket 60 napon belül bírálják el, amelyet további tizenöt nappal meghosszabbíthatnak. A kiírásban nem tüntették fel a beruházás becsült teljes értékét vagy nagyságrendjét, ugyanakkor kikötötték, hogy az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy meghatározzon egy olyan összeget, amely felett az adott ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás 166 kilométeres magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása a magyar és a kínai kormány között született egyezmény szerint történik.