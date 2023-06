2018-ban önkéntes szakemberek bevonásával négy hajléktalanszálló kertjében alakított ki kísérleti veteményeskereteket a Budapest Bike Maffia, hogy célt és mindennapi feladatot biztosítson az ott lakóknak.

A kerteket jellemzően a város szélén lévő hajléktalanszállókhoz telepítették, jelenleg a 13. és a 9. kerületben, valamint egy csepeli otthonban fut a projekt, de a szervezet eddig összesen 10 kert megvalósításában segédkezett Budapest-szerte. A BBM Kertekkel foglalkozó önkéntes csapat 10-15 főből áll, akikhez időről időre asztalosok, kőművesek is csatlakoznak, hogy segítsék a speciálisabb munkákat.

Minimális anyagi költséggel bőtermő kertek

A kezdeti betanítás és az ültetés után a szállók lakói maguk is elkezdhették nevelni és gondozni a zöldségeket.

A projekt célja a hajléktalanok foglalkoztatásán túl az volt, hogy megmutassuk, hogyan lehet minimális anyagi ráfordítással létrehozni bőségesen termő kerteket. Ezek idővel a lakók mindennapi életének fontos és egészséges kiegészítőivé váltak, hiszen a növények napi szintű gondozása egy olyan feladat, amit komolyan kell venni. Sok lakónak ez az örömforrást jelenti, hiszen visszaadja a korábbi életük felépítését: feladat, munka, eredmény

– mondta el Balassa Betti, a BBM Kertek projekt vezetője.

Hozzátette, van, aki minden nap gondozza a növényeket, de olyan is előfordul, hogy valaki csak egy-egy alkalom erejéig, vagy pár órát tölt el a kertben.

A lakók rövid idő után is jóleső érzéssel távoznak, élethelyzetükben felemelő érzés kétkezi könnyű munkát végezni, látni annak eredményét, mindez pedig a hangulatukon is sokat javít.

A vidéki ötvenes korosztály a leglelkesebb

A projektet minden év márciusában indítják útnak és ősz végén zárják, így a kertészkedés 8-9 hónapra tud elfoglaltságot jelenteni a lakóknak.

Leginkább az ötven év felettiek (férfiak és nők vegyesen) vesznek részt aktívan programban, akik nagy része vidéki környezetből, többnyire falvakból származik, ahol megszokott a kertgondozás.

Emiatt értéknek tekintik a kertészkedést, és szükségét is érzik annak, hogy saját zöldséget termesszenek, amit így nem kell a boltban megvásárolni, arról nem is beszélve, hogy ez az elfoglaltság kisebb megtakarítást is jelenthet számukra.

Csaknem 2000 palánta az idei szezonra

A projektvezető szerint évről-évre nehezebb bevonni a szállók lakóit a programba, ami részben a szociális munkások növekvő leterheltségének tudható be, ugyanakkor évről évre egyre rosszabb mentális és fizikai állapotban vannak a hajléktalan emberek is, ezért motiválni is nehezebb őket.

A 2018 óta futó kezdeményezést idén nyáron az 500 szentesi zöldségtermelőt tömörítő DélKerTÉSZ is támogatja. A szövetkezet 1500 tő TV paprika-, 200 paradicsom- és 100 káposztapalántával járul hozzá a szezonhoz, azaz összesen 1800 palánta zöldséggel bővültek a készletek.

Próbálják bővíteni a kertgondozók körét: a 9. kerületi kertünkben jelentősen emelkedett a létszám, hiszen a tavalyi 3 főhöz képest idén már 6 szoba gondoz saját, névre szóló ágyást, illetve közös fogyasztásra szánt ágyások is létesültek.