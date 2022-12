Nincs okunk panaszra - mondta Sikota Krisztina, a Várkapitányság turisztikai, kulturális és kommunikációs vezérigazgató-helyettese.

a látogatók száma a pandémia előttit mutatja

- tette hozzá. Tekintettel arra, hogy a rekonstrukciós munkálatok még évekig tartanak, ám ha valaki már most kíváncsi a végkifejletre, a palota újjászületésének tervei december 19-től a Hunyadi udvarban kialakított új látogatóközpontban is megtekinthetők lesznek. Sikota Krisztina azt is elmonda, hogy a jövő év folyamán a Szent György tér és a Dísz tér épületeinek megújítása is folytatódik.

A látogatóközpont megnyitója Kép: Napi.hu

"Aki épít, az örök optimista - mi azok vagyunk" - ezt Gutowski Robert, a Budavári Palota rekonstrukciójának vezető építésze fűzte hozzá. Azt mondta folyamatosan gyűjtik az információkat a Palota épületéről, számtalan komoly segítséget adó régészeti leletet találtak, az ígéretek szerint minden lépésnyi felületet a legmagasabb minőségben terveznek meg.

Bízunk benne, hogy valami felemelőt is hozzáadhatunk országunk sorsához

- tette hozzá az építész.

A tájékoztatás szerint a palotát az eredeti századfordulós terveket követve, de a 21. század technológiai kihívásainak megfelelően építik újjá.

A teljes rekonstrukció hosszú, sok éven át tartó folyamat, amelyet a 2021. augusztus 20-án átadott Szent István-terem után, a Szent György tér felől folytatnak. Elsőként a palota a tér felé néző északi főkapuját építik majd vissza, amelynek falkutatással kezdődő munkálatait már jó pár hónappal ezelőtt el is kezdték.

A újjászülető Budavári Palota frissen elkészített új látványképeit a Nemzeti Hauszmann Program Facebook-oldalán a minap mutatták be a nagyközönségnek.