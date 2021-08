Ahogy szinte az összes ágazatban, a mezőgazdaságban is hódít a digitalizáció, ez pedig hatékonyabb gazdálkodást és egészségesebb élelmiszereket jelent.

A magyar piac egyik legnagyobb agrárgép-forgalmazója, az Axiál közölte, egyre automatizáltabbá válik a szektor, már gyakran táblaképekről irányítható gépek dolgoznak a búzatáblákon. Ráadásul most az űrtechnológia is helyet kapott az ágazatban. A high-tech agrárgépekben az Európai Űrügynökség támogatta magyar megoldással pedig pontosabbá válik a műholdas helymeghatározás.

Az úgynevezett precíziós gazdálkodásnak a legalapvetőbb eleme a műholdas helymeghatározás, a gépeknek a hatékonysága ugyanis nagyban függ a helymeghatározás pontosságától - Umenhoffer Péter, az Axiál marketingvezetője. Ha ugyanis ez nem működik jól, nem stabil, akkor az az egész folyamatot alapjaiban veszélyezteti, hiszen pontatlan lesz a kormányzás vagy nem ott zárja el a vetőgépet a rendszer, ahol kellene.

Ezért az Axiál - az Infobex Kft.-vel együttműködve, az Európai Űrügynökség anyagi támogatásával - megújította az országos lefedettségű, úgynevezett RTK korrekciós jelszolgáltatását, amely a mAXI-NET 2.0 nevet kapta. Ez a hálózat a földi navigációt biztosítja, amely a mezőgazdaságban használt automatizált gépeket segíti az akár centiméterre pontos helymeghatározásban - magyarázta a szakember.

Egy felesleges métert sem tesznek

A sebészeti pontossággal közlekedő gépek – köztük traktorok, kombájnok – egy felesleges métert sem tesznek, így a károsanyag-kibocsátásuk is mérséklődik, ez pedig szintén nem mellékes dolog a fenntarthatóság szempontjából. Az úgynevezett precíziós gazdálkodás a mezőgazdaságot is zöldebbé és hatékonyabbá teszi, hiszen a szoftveresen irányítható, önmagukat kormányzó, majdnem teljesen automatizált, szántóföldeken dolgozó gépekkel megtalálhatóak a legjobban termő pontok is.

Több mint háromszorosára emelték a keretet

Az érintett agrávllalkozások, gazdák most állami támogatást is kaphatnak a digitális megoldások bevezetéséhez, így akár a traktorok említett technológiával történő irányításához. A kormány ugyanis több mint a háromszorosára emelte a vidékfejlesztésre fordítható keretet, így a tervezett összeg 100 milliárd forintot tesz ki.

A Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása című pályázat esetében a beruházások költségeinek felét fedező, vissza nem térítendő támogatás maximális összege 250 millió forint lehet. A támogatási összeg 7 százalékát pedig precíziós, digitális szolgáltatásokra kell fordítani. Umenhoffer Péter szeritn az Axiálnál jelentős érdeklődést tapasztaltak a digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztésekhez július végétől elérhető állami támogatás iránt. A szakember úgy látja, a jövő egyértelműen a precíziós gazdálkodásé, az erre való átállás azért is fontos, mert így hatékonyabbá és fenntarthatóbbá válik a termelés, illetve a magyar agrárium versenyképessége is jelentősen nő. A pályázati összeget többek között traktorok, munkagépek, infokommunikációs eszközök vásárlására lehet fordítani.