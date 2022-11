Mire figyeljen mostantól a tojásvásárlásnál? Hiánypótló kisokos

Ársapkát kaptak a tojások, amelyekből nagyon sokféle van a tojó tyúkok tartásától és a tojás méretétől függően. Ahogy az árstop előtt, utána is érdemes a kilós árat is nézni vásárláskor. A Buksza becslése szerint az ársapkás ár alapján az L-es tojások akár olcsóbbak is lehetnek, mint az M-es társaik, miközben darabra az utóbbiak olcsóbbak.