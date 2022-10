Az elszálló árak miatt egyre többen érdeklődnek az élelmiszerbankok iránt: a Google Trends adatai szerint 2020 márciusa óta 250 százalékkal nőtt az „élelmiszerbankok a közelemben” kifejezésre történő online keresések száma az Egyesült Királyságban. Az „energiaszámla segítség” szavakra szintén rekordsokan kerestek, a számuk ötéves csúcsra emelkedett – írja a Grocery Gazette kiskereskedelmi szakportál.

Tankolás és vásárlás

Az Egyesült Királyságban egyre nagyobb gondot okoz az élelmiszerek drágulása, amely a második helyre lépett elő a háztartásokat aggasztó tényezők közül, míg az első helyen az üzemanyagok drágulása áll. Egy másik kutatás szerint 2019 óta több mint duplájára nőtt az élelmiszerbankokba irányított emberek száma, a Citizens Advice szervezet adatai szerint a számuk júliusban például elérte a közel 14 ezret, ami több mint a duplája a 2019-es 4859 főnek. Szintén szemléletesen mutatja az élelmiszerek árának az emelkedését, hogy míg idén januárban közel 24 ezren fordultak a Citizens Advice-hez krízistámogatásért, ez a szám az előrejelzések szerint decemberre meghaladja a 212 ezret.

Lépnek a boltláncok

Mivel egyre többeknek jelent gondot a bevásárlás kifizetése a brit boltok is igyekeznek különböző akciókkal bevonzani a vásárlókat. Az Aldi például a szeptember utolsó hetét megelőző 12 hét alatt 1,5 millió további vásárlót vonzott be az üzleteibe, mivel a vásárlók a jobb ár-érték arányt keresve hanyagolni kezdték a drágább boltláncokat. A vállalat elmondta, továbbra is mindent megtesznek hogy tartani tudják a versenyképes árakat.

A Morrisons boltlánc pedig a legnépszerűbb 150 termékének csökkentette az árát: ezzel átlagosan 14 százalékot spórolhatnak a vásárlók. Az olcsóbbá vált áruk között ott van a csirkemell, a darált hús, a kenyér, a babkonzerv, az aprított paradicsomkonzerv, a burgonya, valamint a különféle gyümölcsök és zöldségek. Emellett a vécépapírhoz, bizonyos fagyasztott termékekhez is hozzá lehet jutni kedvezményesen. A boltlánc külön weboldalt is létrehozott, ahol többek között spórolási tippekkel segítik a vásárlókat.

A Lidl pedig még nyáron kezdett bele a Good to give névre hallgató programjába, aminek keretében az egyre nagyobb forgalmat bonyolító élelmiszerbankokat lehet támogatni, tápláló, egészséges és sokáig elálló élelmiszerekkel. Az élelmiszerbankok a gyártóktól, boltoktól kapnak felajánlásokat, emellett összegyűjtik a lejáratközeli vagy csomagolási hibás élelmiszereket, és ezeket osztják szét a rászorulók között.

Magyarországon is rá kellett kapcsolni

Az idei élelmiszer-drágulás a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek is több munkát ad, a szervezet még augusztus elején közölte, hogy a leggyorsabban dráguló termékek tízes listáján kilenc helyet már tavasszal is olyan alapvető élelmiszerek foglaltak el, mint a zsemle, a margarin vagy a kenyér. "Jól mutatja a helyzet súlyosságát, hogy van olyan vidéki város, ahol az elmúlt hetekben kétszer annyi nagycsaládos szülő kért segítséget az élelmiszerbankos osztásokon, mint korábban bármikor" - írta akkor az Élelmiszerbank. A rászorulói igények folyamatos emelkedése miatt az Élelmiszerbank az év második felében is tovább bővíti étel- és életmentő hálózatát, a logisztikai költségek fedezéséhez azonban pénzügyi adományokra is szükségük lesz.

Miközben a rászorulók körében egyre nagyobb az igény a mentett élelmiszerekre, iszonyú mennyiség megy pocsékba Magyarországon. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), az Élelmiszerbank és az Electrolux felmérése szerint egy átlagos hazai háztartásban fejenként évente 65 kilogramm élelmiszerhulladék keletkezik. Ez nagyjából 45 ezer forint egy főre jutó veszteség éves szinten. A pazarlás főbb okai között szerepel a tudatosság hiánya, a túl sok élelmiszer vásárlása és elkészítése, valamint a rossz hűtési szokások is.