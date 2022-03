"A korábbi években is volt drágulás, rágcsálta is a kenyerünket, egyre többet falatozott belőle. És ez bizony 2021-ben már azt jelentette, hogy ugyan közel 2600 milliárd forinttal (pontosan: 2.596 milliárddal) ugyan többet költekeztünk, mint egy évvel korábban, de ebből 1600 milliárd forintot forintot a drágulás vitt el. Igaz, közben mennyiségben többet vásároltak a magyarok - derül ki a blokkkk.com kiskereskedelmi szakblog összeállításából.

Ez lesz a forgatókönyve 2022-ben is, hiszen februárban már 8,3 százalékos volt az infláció, ezen belül az élelmiszerek 11,3 százaláékkal drágultak. Éves szinten nagyobb lesz a drágulás mértéke, mint 2021-ben, így nyilván többe is fog kerülni. Az orosz-ukrán válságból adódó bizonytalanságok ellenére annyi már előre vetíthető, hogy az év elejihez képest éves szinten nagy eltérés nem várható. Az első félévben tovább erősödik az árnyomás, talán az év második felében gyengülhet az ereje. Így a drágulás a jelenlegi helyzetből kiindulva kétezer milliárdját elviheti a családi pénztárcáknak. Minden egy százalékos drágulás 250 milliárd forintba kerül.

Az ipar januári élelmiszer átadási árai 16 százalékkal kal emelkedtek, februárban - becslés szerint - nagyobb lehetett az átadási árak növekedési üteme. Így nagyobb az árstoppos cikkelemek vesztesége a boltokban. Az árstopos termékkörök súlya az élelmiszer vásárlásokban a statisztika szerint megközelíti a 20 százalékot az élelmiszereken belül. Az is látszik, hogy azért működik az árstop, hiszen az érintett termékkörök többségének drágulása fékeződött februárban, az előző évihez képest

Az élelmiszerboltok teljes forgalmából 75 százalék százalék körül van a különféle élelmiszerek részesedése (hiszen árulnak mást is, például wc papírt, több helyen zoknit is a babkonzerv mellett), így januárban az 502 milliárd forintos élelmiszerboltos vásárlásokból az élelmiszerek értékesítése 375 milliárd forint körül lehetett. Az élelmiszer árstopos terméke értékesítése így akkor 75 milliárd forint nagyságrendű volt. A február majd később lesz kiolvasható, nyilván nőtt a vásárlások nagyságrendje az árstopos termékekből - a szakblog szerint - nem is keveset.