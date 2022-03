Gabona- és energiaár-robbanás mellett a piac elkezdi a lassú felkészülést az ellátás biztosítására is egy olyan időszakban, amikor az eddigi túltermelés miatt már valóban csökken az európai sertésállomány - írja az Index.

Az ukrán és az orosz gabonaexporttal kapcsolatos aggodalmak már egy hete extrém gabonaárakat produkáltak. Volt példa 130-140 ezer forintos tonnánkénti búza- és kukoricaárra is egy hétvége erejéig, amelyre a válaszul született – és piaci hírek szerint az ágazati szereplőkkel előre nem egyeztetett –, május 15-ig hatályos gabonaexport-engedélyezésről szóló jogszabály valamekkora féket azért tett, de még így is tonnánként 100 ezer forint körüli kötések születtek március első hetében már az új termésre is.

Az állattartók attól tartanak, hogy a magasabb árakban reménykedő növénytermesztők továbbra is inkább a raktározás mellett döntenek és az a sajátos helyzet áll elő, hogy ugyan számos raktárban dugig áll a gabona, az állattartók és a takarmányipar azonban aranyáron se tud venni, ha szükséges. Emellett a háború miatt egyre több országban fontolgatott, gabonákra, takarmányokra, alapvető élelmiszerekre vonatkozó készletezési tervek és exportkorlátozások nemcsak az állattartókat, hanem a feldolgozóipart és a kereskedőket is elgondolkodtatták, és az elmúlt két hétben emelkedni kezdtek az élősertés-felvásárlási árak. Marczin Zsolt, a legnagyobb hazai termelői csoport, az Alföldi Sertés Értékesítő és Beszerző Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatója azt mondta: március második hetére 50-70 forinttal emelkedett az irányadó német árak alapján számolt élősertés-felvásárlási ár, elérve az 570 forintot kilogrammonként, ami mintegy 14 százalékos emelkedés egy hét alatt.

A cikkben idézett előrejelzések szerint május közepére már érezhető hiány lesz Európában a hízókból is, ami újabb élősertés-áremelkedéshez vezethet, itthon pedig elképzelhetőnek tartják a kilogrammonkénti 700 forintos felvásárlási árat is, főleg, ha sokáig húzódik a háború. Becslések szerint ez a kiskereskedelemben a május végéig hatályos sertéscombra vonatkozó hatósági ár kivezetése után újabb áremelések jöhetnek és akár 3-4 ezer forintos ár sem elképzelhetetlen.

