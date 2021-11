Tovább nő a házhoz szállítási szolgáltatások jelentősége, ezért a Kroger, az Egyesült Államok egyik nagy élelmiszerlánca robotokat és egy brit partnercéget is bevet annak érdekében, hogy még hatékonyabban tudja kezelni az online rendeléseket.

A Kroger automatizált létesítményeket nyitott egyelőre Ohióban és Floridában, de a több helyszínen is várhatóak továbbiak. A létesítmények a kiskereskedő és a brit online élelmiszerbolt, az Ocado együttműködése keretében jöttek létre annak érdekében, hogy a technológia segítségével gyorsabban és nyereségesebben tudják teljesíteni a vásárlók online rendeléseit.

A létesítmények jelentős befektetést jelentenek a Krogernek: egy ilyen megépítése minimum 55 millió dollárba kerül. Ráadásul az online üzletnek gyorsan kell növekednie, hiszen a nyereségen osztoznia kell a cégnek az Ocadóval - számolt be az új megoldásról a CNBC amerikai gazdaság hírtévé online verziója.

Éjjel-nappal működő, hatalmas Tetris



Mindegyik egységben körülbelül 31 ezer különféle élelmiszer-, testápolási és háztartási cikk található. Az automatizációnak köszönhetően folyamatosan figyelik a készletszinteket, és megjelölik azokat a termékeket, amelyeknél fennáll a veszélye annak, hogy megromlanak vagy a Kroger szabványai szerint nem szállíthatóak már. A raktár szíve egy 200 ezer műanyagtárolóból álló rendszer, amiben a termékek vannak. Ez a Tetris-játékhoz hasonlóan mozog attól függően, hogy éppen melyik termékből rendelt valaki. A rendszer szinte éjjel-nappal működik, a legforgalmasabb az este 9 órától reggel 6 óráig tartó éjszakai műszak.

A robotok működését az Ocado szoftvere irányítja. A raktárban nagyjából mosogatógép méretű robotok siklanak a műanyagtárolók rácsának tetején. A robotok kerekeken gurulnak, és kidolgozzák a legjobb útvonalakat, amelyeken eljuttatják a termékeket oda, ahonnan az alkalmazottak összekészíthetik a vásárlók rendeléseit.

A Kroger számos ellenőrzőpontot épített be a folyamatba, amelyek ki tudják szűrni a hibás termékeket, például a penészes gyümölcsöt, a kifolyt tejet vagy más olyan problémákat, amelyek rossz benyomást kelthetnek a vásárlókban. A cég egyébként leggyorsabban két óra alatt tudja teljesíteni a rendeléseket.

Változások a boltokban is

A Kroger nemcsak az online rendeléseknél igyekszik automatizálni, a boltokban való vásárlást is megreformálták. Az üzletekben ugyanis a bevásárlókocsihoz szkenner és mérleg is tartozik, így a vásárlás közben lehet lemérni és beszkennelni a termékeket, az okos kijelző a megvásárolt termékekhez kapcsolódó egyéb árukat is ajánl. A vásárlás végén a kassza helyett a bevásárlókocsin lehet fizetni.

A kocsiban van egy kijelző, amelyen különböző termékeket ajánlanak. Például, ha valaki berakott egy csomag tésztát a kosárba, akkor megjelenik a hozzá való tésztaszósz. A vásárlás befejezése után a kocsin a fizetést is meg lehet oldani, ami a sikeres tranzakció után zöld jelzést ad, és el lehet hagyni a boltot.

Az Amazon is hasonló megoldással támad: a Dash Cart nevű bevásárlókocsik néhány Amazon Fresh üzletben érhetőek el. Ezek érzékelők és számítógépes algoritmusok segítségével automatikusan azonosítják a kosárba helyezett termékeket. A vásárlók egy speciális sávon keresztül távoznak az üzletből, amely azonosítja a kosarat és az végösszeget a vásárló Amazon-fiókjához tartozó bankkártyára terheli.