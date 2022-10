Kedden újabb állomásához ér a kutyás emlékérme-sorozat: Mudi megnevezéssel 2000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki az állatok világnapján, 2022. október 4-én.

A mudi jellegzetességeit megörökítő emlékérme a 2019-ben indult magyar pásztor- és vadászkutyafajtákat bemutató sorozat negyedik tagjaként. A mudis érme a magyar vizslás, a komondoros és a magyar agaras emlékérmét követi a sorban.

A 2 ezer forint névértékű érmét Bohus Áron éremművész tervezte. Az előlap központi motívuma egy mudi oldalnézeti ábrázolása, jobbra fordított fejtartással. Az előlapon találhatóak továbbá az emlékérmék kötelező elemei: félköriratban fent a „Magyarország” felirat, lent a „2000” értékjelzés, valamint a „FORINT” felirat, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2022” verési évszám olvasható - közölte a Magyar Nemzeti Bank.

Az emlékérme hátlapján egy pusztai életkép elevenedik meg: nyájat őrző juhász és két mudi ábrázolása látható, a háttérben legelésző juhnyájjal és gémeskúttal. A hátlap szélén – a füves puszta ábrázolásába illesztve –, lent, félköriratban a „MUDI” felirat olvasható, jobb oldalon az emlékérmét tervező Bohus Áron iparművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapját Bohus Áron terve alapján Imrei Boglárka iparművész kivitelezte.

A színesfém emlékérme 75 százalék, 4 százalék nikkel és 21 százalék cink ötvözetéből készült, súlya 16 gramm, átmérője 34 milliméter, széle recézett. Az emlékérmék ezúttal is korlátozott példányszámban jelennek meg: összesen 20 000 veret készíthető belőlük.

Mit érdemes tudni a mudikról?

A mudi fajta eredete hivatalosan nem nyomon követhető. 1930-tól Fényes Dezső balassagyarmati múzeumigazgató kezdte céltudatosan tenyészteni a mudit, de később többször is a fajta fennmaradásáért kellett küzdeni.

Mára Magyarországon a mudik elterjedt munkakutyának számítanak. Elsősorban juhok terelésére használják, de a csikósok mellett ménesben, illetve a gulyás mellett a szürkemarhák között is jól boldogul vadászatban is helytáll ez az intelligens, nagy munkabírású, bátor kutya. Juhászkutyaként önállóan vagy párban dolgozik, másodmagával akár több száz juh terelésére is alkalmas. Az őrizendő állatokat tekintettel és hangadással tartja ellenőrzés alatt. A juhásszal folyamatos szemkontaktust tart, biccentésre is reagál. Bár hazánkban elterjedt, Magyarországon kívül ritkán találkozni ennek a sokoldalú fajtának a példányaival.