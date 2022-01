Tavaly novemberben a boltos eladók havi bruttó átlagkeresete 325 ezer forint volt, júniusban még csak 289 ezer forint. Vagyis öt hónap alatt több mint 12 százalékkal nőtt a bér.

A jelentős fizetésemelkedés pedig a munkaerőhiánnyal magyarázható - derül ki a blokkk.com kiskereskedelmi szakblog cikkéből, amely ismerteti az országon belüli jelentős bérkülönbségeket is.

A boltos eladók bérében egy-egy megye gazdasági fejlettsége a döntő, nyilván a vásárlóerő, népességszám, közlekedési viszonyok, vagy éppen az idegenforgalom mellett. Így nem véletlen, hogy Fejér megyét Budapest és Pest megye követi.

Megye 2021 június (ezer forint) 2021 november (ezer forint) Fejér 334 348 Budapest 312 344 Pest 301 314 Veszprém 300 300 Komárom- 263 271 Győr- 274 281 Vas 253 268 Heves 254 267 Somogy 243 261 Csongrád- 243 260 Jász- 253 257 Borsod- 250 252 Szabolcs- 242 250 Baranya 246 250 Bács- 246 246 Zala 246 243 Tolna 251 240 Békés 236 240 Hajdú- 239 238 Nógrád 227 230 Boltosok fizetése (országos átlag 289 325 Nemzetgazdasági átlagbér 315 345

Veszprém helye az élbolyban a balatoni ingatlanpiacot is követi, hiszen sokan választották állandó lakóhelyként a tópartot. Somogy is az első felében tanyázik a sorolásnak. A határ közelsége is számít, nyilván Vas, vagy Győr-Sopron megyékből csak egy ugrás átjárni akár ingázva is a szomszéd boltjába dolgozni, de Komárom megyében is ügyelnie kell erre a boltosnak a béralkuban.

Bár jócskán alábbhagyott a bevásárlóturizmus az országszélen, de azért ez is számít egy keveset, például Csongrádban. Békés, Hajdú, Nógrád a felsorolás végén találtak helyett, ez az elmúlt évekhez hasonló képet jelent.