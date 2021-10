Az elmúlt években egyre több háztartásban megjelentek az úgynevezett forrólevegő sütők, amelyek hordozhatóak, kisebb adag étel elkészítésére alkalmasak. A Tudatos Vásárlók Egyesülete 23 forrólevegős sütőt tesztelt laboratóriumban nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt.

A szakértők a sütés minőségét, a gépek energiafogyasztását, használhatóságát vizsgálták, de megnézték azt is, hogy mennyire biztonságosak elektromos és termikus szempontból.

A tesztelt termékek 18-130 ezer forintba kerülnek a magyar piacon. A végeredmény (fizetős tartalom) szerint - ezúttal - a legdrágább termék lett a legjobb összesítésben is, viszont az energiafelhasználása magasnak bizonyult és egyáltalán nem végzett ilyen tekintetben a legjobbak között. Az összesítésben 60 százalék feletti jónak számító eredménnyel 10 termék végzett. Ezek a Princess, DeLonghi, Tefal, Philips, Domo, Severin márkák termékei közül kerültek ki, köztük a legolcsóbb 37 ezer forintba került. Más termékekhez hasonlóan itt is igaz: egy márkán belül is nagy lehet a szórás a termékek megbízhatóságának tekintetében. Legutolsó helyen egy Domo termék végzett, miközben ugyanennek a márkának egy másik terméke bekerült az első öt legjobb közé. Árban ez a két termék közel azonos áron, 1000 forintos különbséggel kapható a boltokban - derül ki a TVE értékeléséből.

Mit gondoljunk végig vásárlás előtt?

A teszthez készült egy összeállítás, amelyből kiderül, mire érdemes figyelniük azoknak, akik forrólevegős sütőt szeretnének venni.

Fel kell készülni arra, hogy a forrólevegős sütőben készült ételek íze is más lesz, mint a hagyományos olajos frízben sült ételeké. Nem jobb, vagy nem rosszabb, de más.

Lényeges a méret: ha ritkán használná valaki azért, ha ritkábban, akkor azért. Érdemes előre megtervezni, hova kerül a sütő.

Miért kell fizetni a tesztekért? Több olvasó érdeklődött az elmúlt időszakban, hogy az adott cikkekből miért nem derül ki a tesztek konkrét eredménye, vagyis az, hogy pontosan melyik gép hányadik helyen végzett, melyik a legjobb, legolcsóbb stb. Ennek az az oka, hogy a tesztek megrendelőjének és jogtulajdonosának, a - Tudatos Vásárlók Egyesületével együttműködő - International Consumer Research and Testing Ltd.-nek ez az előírása.

A gyártóktól független nemzetközi ICRT hálózata világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak: egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon. A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza pedig nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. Egy-egy tesztért kevesebb mint 2 ezer forintot kell fizetni, ez az összeg egy-egy háztartási gép vagy éppen matrac árának töredéke, így, aki a független laboratóriumban vizsgált termékek közül szeretne a legjobbak közül választani és belefér a büdzsébe, azoknak érdemes a tesztet megnézniük a vásárlás előtt. A mostani sütőteszt konkrét, termékekre bontott eredményeit itt lehet megnézni (fizetős tartalom). Az International Consumer Research & Testing (ICRT) 1990-ben létrehozott, egységes sztenderdeket követő termékteszteléssel foglalkozó szervezet. A célja az, hogy megalapozott információkkal segítse a vásárlókat. A hálózat fogyasztóvédelmi szervezeteket fog össze Európából és a világ minden tájáról. Minden tagja reklámmentesen, gyártóktól, kereskedőktől és politikai pártoktól függetlenül működik.