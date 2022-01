Több mint 20 ezer dolgozó tűnt el a magyar kereskedelmi szektorból, a munkaerőhiány növekedésével párhuzamosan pedig a forgalom emelkedik, ezért az ágazatban érdekelt cégeknek lépéseket kell tenniük.

Nem csak a sima boltokról, köztük az élelmiszer-üzletekről van szó, a kereskedelem egészét érinti a probléma - mondta az ATV riportjában Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

A jelenlegi kényszerhelyzetben a munkaerő-takarékos lépések kerülnek előtérbe, az önkiszolgáló kasszák például az eddiginél tempósabban fognak terjedni. Továbbá az informatikai megoldások kapnak nagyobb szerepet.

A riportból kiderül az is, hogy szakszervezeti vezetők szerint az egészségügyből és a közigazgatásból is is sokan távoztak. A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke, Soós Adrianna szerint több tízezer egészségügyi dolgozóra lenne szükség. Jelenleg 120 ezer körüli az alkalmazottak létszáma.