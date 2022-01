Egy konyhai robotgép nagyban megkönnyítheti a konyhai "munkát", ám körültekintően kell vásárolni. Első körben helyet kell neki találni a konyhában, vannak ugyanis méretes készülékek. Szintén érdemes átgondolni, hogy pontosan milyen esetekben lesz szükség robotgépekre, ezzel megtakarítást lehet elérni: csak olyan gépet érdemes venni, amelynek a funkcióit valóban ki tudjuk használni. A felesleges extrákért kár fizetni.

Ha ez megvan, akkor jöhet a megfelelő gép kiválasztása, ami nem könnyű feladat, a kínálat ugyanis óriási. A teszteredmények segíthetnek: a Tudatos Vásárlók Egyesülete 74 konyhai robotgépet tesztelt (fizetős tartalom) laboratóriumban, nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel közösen.

A robotgépek között voltak az úgynevezett keverőkaros gépek, melyek erőssége a keverés, dagasztás vagy habverés. A másik nagy tábort az univerzális robotgépek alkotják, utóbbiak elsősorban az aprításban, vágásban, darálásban jeleskednek. A teszt során nemcsak a működésre, hanem a használat egyszerűségére, a tervezésre és kivitelezésre, beleértve a motor élettartamát, a zajszintre és az energiafogyasztásra is figyeltek a tesztelők.

A gépekkel a vizsgálat során készítettek

tojáshabot,

tejszínhabot,

pitetésztát,

kenyértésztát,



majonézt,

palacsintatésztát.

Az aprítást és a szeletelést is vizsgálták a tesztelők: diófélék, fűszernövények, hagyma és burgonya felhasználásával. Továbbá sajtot és sárgarépát reszeltek a robotgépekkel. Ezeken kívül készült még bébiétel, smoothie, gyümölcslé (alma, narancs), hasábburgonya, illetve daraboltak jeget, hogy értékelni tudják melyik konyhai robotgéptől várhatjuk a legjobb teljesítményt a használat során. Mivel ezek a legfontosabb feladatai a konyhai robotgépeknek, ez az értékelés számított bele legnagyobb arányban a végeredményekbe.

Hogyan szerepeltek? Mennyibe kerülnek?

A háztartási gépek tesztjeinél megszokott forgatókönyv érvényesült: a gépek árai nagyon széles skálán mozognak, a legolcsóbbért 23 ezer forintot, a legdrágábbért majdnem 20-szoros összeget, 400 ezer forintot kell adni. A teszteredmények szerint a készülékek ára és teljesítménye nem feltétlenül van összhangban.

"Bőven van választék remekül teljesítő konyhai robotgépekből 100 000 forint alatt , ezért ha ennél többet kérnek érte, érdemes alaposan megnézni, hogy valóban van-e valami extra funkciója a terméknek, ami megérne annyival többet. Legtöbb esetben nincs. Arról nem is beszélve, hogy a legdrágább tesztelt termék, egy KitchenAid konyhai robotgép pont a lista végén kullog az eredményeit tekintve"

- derül ki a Tudatos Vásárlók Egyesületének értékeléséből. Az sem garancia a "sikerre", ha egy megbízhatónak tartott márka készülékét választja valaki, mivel egy gyártó termékei között is vannak gyengébbek és jobbak is, és az áruk is eltérő.

A teszt végeredménye szerint a legjobb három gép bőven 100 ezer forint alatt elérhető. Az első helyet 82 százalékos teljesítménnyel megszerző gép 66 ezer forintba kerül, a második helyezett 80 százalékos eredményt ért el, ezért azonban 34 ezer forintot kell adni. A harmadik helyezett egy 72 ezer forintba kerül és 78 százalékkal zárta a tesztet.