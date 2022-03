Bár a sütő a konyha egyik legfontosabb háztartási berendezése, ezzel együtt ritkán kerül a bevásárlólistára, leginkább egy új lakás berendezésekor vagy amikor az előző javíthatatlanná válik. Ma már sokan a beépíthető sütő mellett teszik le a voksukat.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi szervezetekkel együttműködve tesztelte összesen 15 márka - AEG, Beko, Bosch, Candy, Concept, Electrolux, Gorenje, Ikea, Indesit, Miele, Mora, Samsung, Smeg, Teka Whirlpool – 44 beépíthető sütőjét. Többek között

sütési teljesítményt,

energiafogyasztást,

a használhatóságot és tisztíthatóságot,

a zajszintet és a biztonságot nézték a tesztelők.

A sütési teljesítményt több szempont alapján is értékelték. Mérték az üres sütő 180 Celsius-fokos előmelegítéséhez szükséges időt. A legjobb sütők esetében ez kevesebb mint öt percet jelentett, míg a legrosszabbak esetében akár háromszor ennyi ideig is eltartott. Megnézték azt is, hogy milyen pontos a készülék hőmérsékletszabályozása vagyis, hogy a sütő 80, 150, 200 Celsius-fokos és maximális hőmérsékletre állítását követően mennyi volt a valós érték. A leggyengébben szereplő modelleknél volt példa 30 fokos eltérésre. Azt is vizsgálták, hogy a kívánt hőmérséklet elérését követően mennyire stabilan tartják a készülékek a beállított hőfokot. Ezen túl arra is kíváncsiak voltak, hogy milyen jól sütnek az egyes sütők. Ezt aprósütemények, habcsók és piskótatészta készítésével tesztelték, a grillfunkciót pedig kenyérpirítással és grillcsirkesütéssel. A gőzfunkcióval rendelkező modelleket lazac és zöldség, brokkoli és puding készítésével tesztelték. A sütési teljesítményre vonatkozó kritériumok abszolút győztese a Whirlpool AKZ9 6270 IX terméke lett.

Az összesített listán mégsem ez a sütő végzett az első helyen, mert néhány másik vizsgált termékjellemző, például a zajosság és az energiafogyasztás tekintetében, nem teljesített meggyőzően. A használhatóságot és a sütők esetében kritikus tisztíthatóságot is alaposan tesztelték a szakértők. Értékelték, hogy mennyire felhasználóbarát a használati kézikönyv és a kezelőpanel (pl. hőmérséklet és üzemmód, idő beállítása, jelek, különböző programok), a hangjelzést, a sütőkamra világítását, vagyis, hogy mennyire jól lehet belátni a sütő üvegén keresztül, az ajtónyitást és zárást, a ki-be pakolást, az oldalsó vezetőrács kiszedését és a védőburkolatot. Ezekről mind külön-külön találunk értékelést a tesztben termékenként.

A biztonsági szempontoknak a termékek többsége megfelelt. Vizsgálták őket elektromos, mechanikai és termikus biztonsági előírások szerint is. Pontozták, hogy előfordulhat-e áramütés veszély, illetve megfelelő mértékben teherbíróak-e a polcok. Megnyugtató, hogy ezen a tesztsoron minden modell jól megfelelt.

A tesztelt sütők átlagára 56-395 ezer forint között mozog. Összesítésben a legolcsóbb szerepelt a leggyengébben, viszont nem a legdrágább szerepelt a legjobban. 100 és 200 ezer forint között bőven vannak kiváló sütők. Az élen holtversenyben egy Ikea, egy Bosch és egy Electrolux termék végzett. A legolcsóbb közülük 126 000 forintos átlagáron szerezhető be. A teljes teszt a részletes eredményekkel itt érhető el (fizetős tartalom).