"Valami úgyis lesz, legfeljebb kevesebben jönnek ide randalírozni"; "ha lesz benne víz, versenyre kelünk a Balatonnal"; "jó lenne már jó hírekkel bekerülni az újságokba"; "úgyis megmentik, csak az a kérdés, mikor és hogyan, de erről nekem fogalmam sincs" - ilyen és ehhez hasonló véleményeket mondtak a Velence-tóról a vízpart melletti kocsmákban, büfékben az ottani lakosok az elmúlt napokban, akik az idei nyári helyzetet próbálták feltérképezni.

Az esélylatolgatás az oka, hogy a múlt év nyarán rendkívül alacsony szintre süllyedt a Velencei-tó vízszintje, ami elsősorban az vízpartra látogató turistáknak, fürdésre vágyóknak okozott problémát. A szakemberek már ekkor jelezték, hogy a Velencei-tó vízállásának ingadozása természetes folyamat és nem kell aggódni miatta. Az idén tavasszal azonban elkezdett hízni a tó, az agárdi vízmérce szerint májusban már sokszor a 100 centiméteres szint felett tartózkodott a vízállás, igaz, az utóbbi napokban kicsit 95 centi körül járt.

“Bár májusban – a korábbiakhoz hasonlóan - 100 centi körül, sőt ezt pár centivel meghaladó vízállás volt jellemző a Velencei-tóra, ami sokkal kedvezőbb a tavaly nyári 70 centi körüli mélypontokhoz képest, azért még mindig sok hiányzik belőle” - mondta a Napi.hu-nak dr. Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense és dékánja, aki többek között a belvízi jelenségeket kutatja, emellett a digitális terepmodellek és idősoros analízisek vízgazdálkodásban való alkalmazásával, valamint vízminőség-védelemmel foglalkozik. Annak is köszönhető a mostani 100 centis szint, hogy a tél elején elindult a vízpótlás, amelyet a tározók lecsökkent klorofill-, másképp algakoncentráció tett lehetővé..

Ez egy ilyen tó, ezt el kell elfogadni

Persze nyáron, nyár végéig sok minden változhat. Ha hiányozni fog a csapadék, akkor könnyen lejjebb mehet a vízszint elsősorban a párolgási veszteség miatt. “Ugyanakkor a szakemberek szerint továbbra sincs kritikus helyzet a Velence-tónál. El kell fogadni, hogy ez egy olyan tó, amely hajlamos a szélsőséges vízállások produkálására, szabályozás nélkül akár a kiszáradásra is. Utóbbitól azonban nagyon messze vagyunk” - tette hozzá a szakember.

Kép: Buksza blog, Csernátony Csaba

Elsősorban tehát a leglényegesebb továbbra is, hogy a tó vízgyűjtő területein jelentős csapadék essen, ez hozhat látványos változást. Emellett azért megkezdődött a munka. Egyrészt a zámolyi tározóban úgynevezett száraz kotrás kezdődött, azaz eltávolítják az iszapot, ezt követően lehet feltölteni vízzel, de ez csak jövőre lehetséges a mostani munkálatok miatt.

Megkerüléses megoldás

Eddig a tó vízellátását részben biztosító Császár-víz (ez lényegében egy patak) közvetlenül a pátkai tározóba vitte a vizet, majd onnan lehetett a tóba engedni, de a vízminőség olyan rossz volt, hogy ez tavalyi helyzethez hasonlóan most nem kivitelezhető. “Ami újdonság, hogy a vízügy készít egy úgynevezett by-pass, megkerülő csatornát, azaz a Császár-víz most már ki tudja kerülni a tározót és közvetlenül táplálja majd a tavat. Ugyanakkor a Császár-víz is csak akkor tud számottevő mennyiséget szállítani, ha az átlagosnál több lesz a csapadék” - tette hozzá Bíró Tibor.

Kép: Buksza blog, Csernátony Csaba

A szakember most is megerősítette a Napi.hu-nak korábban adott interjújában mondottakat. A Velencei-tó úgynevezett átmeneti vízforgalmú tó, vízjárására a rendszertelenség a jellemző, akár időnként ki is száradhat(na). Ez tény.

Még jól is jön a tónak, a fürdőzőknek kevésbé

A mesterséges vízszintszabályozás célja, hogy a vízszintcsökkenést mérsékelje. Ha a relatíve kis méretű és lecsökkent lefolyási hányaddal rendelkező vízgyűjtőn huzamosabb ideig vízhiány alakul ki - a csapadék és hőmérsékleti viszonyok miatt -, akkor számolni kell az alacsony vízállással. Azt is tudni kell, hogy a vízminőség szempontjából az alacsony vízállás alapvetően nem jelent problémát, a vízhasznosítást, azon belül is elsősorban a rekreációs célú vízhasználatokat nehezíti meg. A tavaly kialakult helyzet, illetve az idén esetleg leszálló ágba kerülő vízszint miatt elsősorban esztétikai problémáról lesz szó, azaz a sekély víz a fürdeni vágyóknak jöhet rosszul.

Valójában tehát több területen is elindult a munka. A két tározó puffernek tekinthető a Velencei-tó esetében. A zámolyi tározó kotrása elindult, utána remélhetőleg megtörténik a pátkai korszerűsítése is. Hosszabb távon ezek felújítása, valamint a Császár-víz összekötő szakaszának átfogó rekonstrukciója jelentené a megoldást. Itt kell a tározási kapacitást és a tározási feltételeket javítani. A tározók kotrása, a műtárgyak felújítása, a földművek stabilizálása, nagyobb és jobb minőségű víztömeg visszatartását teszi lehetővé, így vízhiány esetén lehetne honnan vizet engedni a tóba.

Az egyetemi tanár közölte: “Összességében tehát szakmai szempontból továbbra sincs semmi baj, még akkor sem, ha az esetleges száraz nyár miatt ismét megjelennek az újságok címoldalán olyan hírek, amelyek szerint az alacsony vízszint miatt végveszélyben lenne a tó. Erről szó sincs és megkezdődött az a munka, hogy a jövőben stabilabb vízellátást tesz lehetővé”.