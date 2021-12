A KSH adatai szerint Magyarországon 1821 hektárról 154,1 ezer tonna paradicsomot takarítottak be 2020-ban. A paradicsomfeldolgozók világszervezete, a WPTC októberben azt jósolta, hogy Magyarországon az ipari paradicsom mennyisége 40 százalékkal 115 ezer tonnára emelkedhet 2021-ben a 2020. évihez képest.

A paradicsommérleg 4,77 milliárd forintos mínuszban volt az év első kilenc hónapjában, vagyis ennyivel nagyobb értékben jött paradicsom az országba, mint amennyiért exportáltak a termelők. Az import mennyisége 35 százalékkal 18,6 ezer tonnára nőtt, ezen belül a legtöbb paradicsomot beszállító Spanyolországból 7 százalékkal 6,19 ezer tonnára, Olaszországból 58 százalékkal 728 tonnára emelkedett a behozatal. Ugyanakkor Hollandiából 49 százalékkal 775,9 tonnára, Németországból 13 százalékkal 1,31 ezer tonnára csökkent az import - derül ki az Agrárközgazdasági Intézet összefoglalójából.

A paradicsom kivitele 26 százalékkal 9,63 ezer tonnára emelkedett, döntően Szlovákia (4,07 ezer tonna) és Románia (2,43 ezer tonna) felé irányult.

Az árakról az összefoglaló azt írja, a Budapesti Nagybani Piacon

a gömb típusú paradicsom termelői ára kilónként 5 százalékkal 521 forintra nőtt éves összevetésben.

A koktélparadicsomé 9 százalékkal 1209 forintra emelkedett.

A fürtös paradicsomé ugyanakkor 7 százalékkal 652 forintra csökkent.

A leginkább hajtatásból származó külpiaci gömb és fürtös paradicsom januártól április elejéig, valamint november közepétől a gömb típusú van jelen a Budapesti Nagybani Piac kínálatában. Mind a gömb, mind a fürtös paradicsom esetében a spanyolországi és az olaszországi termék jellemző a felhozatalban. Az importparadicsom ára mind a gömb, mind a fürtös típusnál alacsonyabb volt a belföldi termék áránál.

Egyre népszerűbbek a paradicsomérdekességek

A paradicsompiacról Nagypéter Sándor, a Délalföldi Kertészek Szövetkezete (Délkertész) augusztusban azt mondta: a szezon idehaza jellemzően júniustól októberig tart, azonban az üvegházi termesztés miatt ez az időszak jelentősen kitolódhat mindkét irányba. A közel ötszáz termelőt tömörítő szentesi szövetkezet mintegy 30 százalékkal nagyobb mennyiséget szállít a paradicsomból az idén, mint tavaly. A januári, februári fényszegény időszak befolyásolta a növények fejlődését, és kissé csúszott a termés, így az év elején kevesebb áru tudott bekerülni az üzletekbe.

A szakember a zöldségfogyasztási trendekről akkor azt mondta: „A pandémia hozadékaként a 2020 márciusában, a felvásárlási láz alatt érezhetően megnőtt az igény a magyar és elsősorban a csomagolt termékekre. Utóbbi egyébként idén is jellemző, a csomagolt termékek az összes forgalmazott frisspiaci termékeink felét teszik ki.” Emellett népszerűek a különlegesebb zöldségek is: a paradicsomból van már például sárga vagy éppen csokoládészínű is. A különlegességeket itthon egyelőre egy szűkebb réteg keresi és drágábbak is mint a hagyományos verziók."