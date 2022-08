Újabb rekordot döntött a magyarországi személyautók átlagéletkora. 2021-ben elérte a 15 évet, amire a 2000 óta vezetett KSH-statisztika szerint eddig nem volt példa. Az idei első félévet pedig 15,2 évvel zárta a magyar autóflotta.

Ez az eredmény részben annak köszönhető, hogy az forgalomba helyezett új autók száma 11 százalékkal 30 ezer alá csökkent éves összevetésben, használtaké pedig 4,9 százalékkal 32 ezer fülé nőtt egy év alatt. Igaz, 2019 azonos időszakához képest ez 28, illetve 15 százalékos csökkenést jelent.

A Totalcar héten megjelent összeállításából kiderült, hogy a különböző márkák esetében mennyi az átlagéletkor. Több volumenmárka - köztük a Ford, a Skoda, a Toyota - is a 15 év alatti átlagéletkorú autókkal van jelen az utakon. Másrészt pedig a 10 év alatti kategóriába csak a Kia, a Hyundai és a Dacia fért be, igaz, ezeknek a részesedése 1-2 százalékos. Ezzel szemben például a Volkswagen és az Opel, sőt a Suzuki is az átlagnál idősebb állományt mutat. A kedvelt prémiummárkák közül a Lexus jóval, a Volvo pár évvel áll jobban az országos összesítésnél, de a Mercedes és a BMW is befér alá. Az Audik ugyanakkor közel 16 éves átlagot adnak ki.