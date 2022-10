Az elszálló energiaárak Nagy-Britanniában is változásra késztették a fogyasztókat, akik a magasabb fűtési számlák ellen a ruházkodásuk megváltoztatásával is harcolnának. A brit John Lewis áruházlánc szerint a vásárlók egyre több termo, azaz melegen tartó réteges ruhát vesznek, hogy lefaragjanak a fűtési költségeken. Egyre népszerűbb lesz a réteges öltözködés, illetve a kényelmes és meleg otthoni ruhák, mivel nehéz télre készülnek a britek. Magyarországon az elmúlt hetekben a hipermarketeket is működtető boltláncok - Auchan, Spar és a Tesco, valamint Decathlon sportboltlánc - nem érzékelt kiugró forgalombővülést, igaz, a szezon csak most kezdődik.

Kezeslábas, papucs, kesztyű: készülnek a télre a vásárlók

A bevásárlási lista élén az egyik brit boltlánc, a John Lewis adatai szerint a termoruhák – leginkább a női leggingsek és a hosszú újjú, melegen tartó pólók - mellett a kapucnival ellátott takarók és a kezeslábasok állnak a Retail Gazette kiskereskedelmi szakportál cikke szerint. A kezeslábasoknál például éves szinten 253 százalékkal nőtt a forgalom. A fürdőköpenyek is jól fogynak, az áruházláncnál 76 százalékkal emelkedett a forgalmuk az előző év azonos időszakához képest, és leginkább a férfi köntösöket keresik. Még el sem kezdődött a tél, de sokan már kesztyűkből is bevásároltak: a női verziókból 43 százalékkal többet adtak el szeptember utolsó hetében mint egy évvel ezelőtt.

Nem csak a ruházati termékek esetében ugrott meg az érdeklődés a meleg és kényelmes verziók iránt: a John Lewisnál a cipők esetében is hasonló trendet figyeltek meg: szeptember utolsó hetében a bebújós papucsok voltak a legnépszerűbbek, erre kerestek rá a legtöbben a cég webshopjában.

Vicces ajándék helyett melegedési lehetőség

Claire Miles, a John Lewis áruházak divatkategóriáért felelős vezetője szerint az energiaárak jelentős aggodalomra adnak okot, és ez már a költésekben is megjelent. A vásárlók figyelembe veszik ezeket a változásokat.

A szakember szerint régebben például a kezeslábasokat leginkább vicces karácsonyi ajándékként vették, idén pedig jóval korábban megnőtt irántuk a kereslet a kapucnis takarókkal együtt, ami arra utal, idén többen melegednének az otthonaikban ilyen módon. Hasonlóképpen a termo ruházat eddig nem igazán számított a legdivatosabbnak, de az idei télen egyre inkább elengedhetetlen lesz.

A magyar boltláncok készülnek a szezonra

A brit termoruharobbanás miatt a Buksza (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) megkérdezte a Decathlon sportboltláncot, valamint a hipermarkettel is rendelkező boltláncokat, köztük az Auchant, a Spart és a Tescót , hogy a magyar üzletekben is rákaptak-e a termotermékekre (termoruhák, termopulcsik, termotakarók, termoplédek, hálózsákok) a vásárlók augusztusban és szeptemberben.

A Decathlon válasza szerint nem tapasztaltak markáns forgalombővülést a szóban forgó cikkeknél. "Összességében szinte ugyanolyan mértékben növekedett ez eladásuk, mint a többi terméknek a hegyvidék sportokon belül, ebből tehát nehéz konklúziókat levonni."

A Spar kommunikációs vezetője, Maczelka Márk megkeresésünkre közölte:

A felsorolt termékek közül csupán paplanokat, takarókat és plédeket forgalmazunk. A paplanok eladási volumenénél látunk egy 25 százalékos növekedést az előző év azonos időszakához képest.



A Tesco üzleteiben idén augusztus-szeptemberben a takarók iránti kereslet elmaradt az egy évvel korábbitól, de a boltlánc arra számít, amint hidegebbre fordul az idő, megnő az igény ezen termékekre is. A Tesco kommunikációs osztály egyúttal közölte, hogy más területen már érzékelhető a rezsiszabályok változása.

A hordozható fűtőtestek, hősugárzók eladott darabszáma idén szeptemberben 47 százalékkal, a forgalma pedig 135 százalékkal nőtt tavaly szeptemberhez képest.

Az Auchan sem érzékelte a termoruházat forgalma jelentősen nőtt volna az ominózus hónapokban, mivel a szezonjuk még csak most kezdődik. Ugyanakkor egy új termékcsoport, a fűthető ruházat esetén azonban erőteljes érdeklődést és keresletet tapasztalt a boltlánc. A Tescóhoz hasonlóan az Auchanban is többszörösére nőtt a hordozható fűtőtestek, hősugárzók forgalma az egy évvel korábbihoz képest.

