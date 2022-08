Az augusztus 20-i ünnep miatt szombaton a legnagyobb boltláncok, köztük az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Penny és a Tesco boltjai zárva tartanak.

Ugyanakkor azért meg lehet vásárolni a szükséges élelmiszereket, csak előtte érdemes körülnézni. A Spar, a CBA, a Coop, a Reál franchise-hálózatához tartozó üzletek egy része dönthet úgy, hogy nyitva lesz az ünnepnapokon.

A Spar boltkeresője itt található.

a CBA üzletkeresője itt,

a Coopé itt,

a Reálé pedig itt érhető el.

A benzinkutas boltok is elérhetőek, például az OMV- és a Lukoil-kutakon található Sparok, továbbá Shell-töltőállomákosokon kialakított Tesco kisboltokban is lehet vásárolni, ahogy a fővárosi Manna és Roni-üzletekben is.

Vannak olyan kisebb bolthálózatok, mint a Tom Market vagy a Privát Élelmiszer üzleteinek egy része is nyitva lehet szombaton. Emellett országszerte elsősorban azok a független kisebb üzletek, hálózatok, amelyek nonstopként működnek vagy ünnepekkor általában nyitva vannak.

Akinek cigi kellene

A dohányboltok az előre bejelentett nyitvatartási rend alapján működnek, így a tulajdonos határozhat arról, kinyitja-e az egységet.

Akik nyitva lévő trafikot keresnek azok a ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. honlapján nézhetik meg, hogy melyik dohánybolt lesz elérhető.