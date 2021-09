A háztartások mindennapos főszereplői közül most a porszívókat küldték versenybe egy nemzetközi teszten, amelynek eredményéről a tesztelőkkel együttműködő a Tudatos Vásárlók Egyesülete számolt be (fizetős tartalom).

Összesen 168 gépet, 162 darab fekvő és 6 darab vezetékes álló porszívót vizsgáltak a tisztítási hatékonyság, használhatóság, környezeti tényezők (energiafogyasztás és zajkibocsátás), porkibocsátás, tartósság alapján. A tesztelés az EN 60312-1 és IEC 60312-1 nemzetközi szabványnak megfelelően történt, így mindegyik terméket pontosan ugyanazzal az automatizált módszerrel vizsgálták.

A felsorolt szempontok alapján a legjobb 70 százalék feletti eredményt elérő porszívók között vannak 80-100 ezer forintosak, de például a Rowentának két, valamivel 50 ezer forintnál olcsóbb gépe is helyet kapott az elitligában. Kedvező az is, hogy sok olcsóbb, 22-35 ezer forintért kapható porszívó ért el szintén viszonylag jó, 63-68 százalékos eredményt. Tesztelt termékek közül a legjobbak között található a Rowenta mellett Bosch, Philips, Electrolux és Vax márkájú gép is.

Miért kell fizetni a teszteredményekért? Több olvasó érdeklődött az elmúlt időszakban, hogy az adott cikkekből miért nem derül ki a tesztek konkrét eredménye, vagyis az, hogy pontosan melyik gép hányadik helyen végzett, melyik a legjobb, legolcsóbb stb. Ennek az az oka, hogy a tesztek megrendelőjének és jogtulajdonosának, a - Tudatos Vásárlók Egyesületével együttműkdő - International Consumer Research and Testing Ltd.-nek ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT hálózata világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak: egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon. A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza pedig nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. Egy-egy tesztért kevesebb mint 2 ezer forintot kell fizetni, ez az összeg egy-egy háztartási gép árának töredéke, így, aki a független laboratóriumban vizsgált termékek közül szeretne a legjobbak közül választani és belefér a büdzsébe, azoknak érdemes a tesztet megnézniük a vásárlás előtt. A mostani porszívóteszt konkrét, készülékekre bontott eredményeit itt lehet megnézni (fizetős tartalom).

A Tudatos Vásárlók Egyesülete összállított egy porszívóvásárlási kisokost, amely a legfontosabb szempontokra hívja fel a figyelmet. Ha interneten rendel valaki, akkor is érdemes elmenni egy üzletbe és kipróbálni a terméket vásárlás előtt, húzni, tolni, forgatni, megemelni. Jobb ha még időben kiderül, ha esetleg nem kényelmes a használata számunkra.

A porszákos és a porzsák nélküli gépeknek megvan saját előnyük és a hátrányuk is. A porzsák nélküli modellek esetében pénzt takaríthatunk meg, hiszen későbbiekben nem kell új porzsákra költenünk. Ugyanakkor több szűrőre van szükség, amelyek rendszeres tisztítást igényelnek, illetve a HEPA szűrőket cserélni kell. A por és a porgyűjtő tartály ürítése problémát jelenthet az asztmások és allergiások számára, ezt sem érdemes figyelmen kívül hagyni.

Álló vagy fekvő?

Az álló porszívók tisztítási tartománya többnyire nagyobb a fekvő társaiknál. Általában jobban teljesítenek a szőnyegtisztításban – különösen a porzsákos modellek. Többségüket pedig könnyebb tárolni, mint a fekvő kivitelű porszívókat. Ugyanakkor porszívózás közben az egész készüléket kell tolni. A legjobb teljesítményű modellek legalább 9 kilósak, emellett az álló porszívók gyakran hangosabbak is a fekvőknél. A tesztelt termékek közül a kategória nyertese a Hoover DV71 DV15011, amely 29 ezer forintért kapható. Az átlagosnál hatékonyabban tisztított szőnyegen és kemény padlón, viszont zajos és például a lépcsők tisztításánál nem teljesített túl jól.

A fekvő porszívók jobb teljesítményt nyújtanak burkolat nélküli padlók, lépcsők, szövetek és kárpitok, valamint a bútorok alatti területek tisztításában – és egy részük ugyanolyan jó a szőnyegtisztításban, mint álló társaik. A többségük könnyebb és a különálló szívófejnek köszönhetően egyszerűbb használni is. Ezek a porszívók azonban összességében testesebbek álló testvéreiknél.