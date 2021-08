Csak a receptet kell elővenni és kattintani: rögtön jönnek a hozzávalók

Személyre szabható receptek mellett a főzéshez szükséges alapanyagokat is összeszedi és házhoz is szállítja egy német startup. A receptekhez szükséges hozzávalókon túl a vásárlók bármilyen egyéb, otthonról hiányzó terméket is bedobhatnak a kosarukba.