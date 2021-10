Kamerákat rakhat az Amazon webáruház a hűtőkbe: az eszközök az okoshűtőkben jelenhetnek meg. A technológia hasonlít arra, amit a pénztár nélkül működő Amazon Go fizikai üzletekben használnak – írja a Mashable.

Megmondja, mi jár le és receptet is ajánl

Ezekben a boltokban a polcról levett termékeket és az emberek mozgását különböző szenzorok és mesterséges intelligencia figyeli. A termékeket nem kell leolvasni, "beszkennelni", a polcokon lévő érzékelők ugyanis pontosan "látják", milyen termékeket tesznek a vásárlók a kosárba, míg az emberek mozgását az üzletben és a kiválasztott termékeket különböző szenzorokkal és mesterséges intelligenciával támogatott megoldásokkal figyelik.

Így az Amazon intelligens hűtőszekrénye is automatikusan képes lesz beolvasni annak a tartalmát, és így érzékeli, miből van kevés, mi jár le, végső soron pedig erről értesíti is a hűtő tulajdonosát. Ezen kívül nyomon követheti a hűtő tartalma alapján azt is, hogy mit szokott valaki vásárolni, és javaslatokat is tud tenni, mit szeretne valaki venni. De a hűtő még a tervek szerint a tápanyagokról is információkat ad, valamint recepteket is javasol, amelyekhez fel lehet használni a lassan lejárni készülő alapanyagokat.

Bár egyelőre nem lehet tudni, hogy a projekt megvalósul el, de a Mashable szerint a hűtő valószínűleg együtt fog működni az Amazon fizikai üzleteivel is, így a bevásárlás is egyszerűbbé válik. A Business Insider pedig arról számolt be, hogy az Amazon gyártó partnert keres a hűtőkhöz.

High-tech bevásárlás

Míg az okoshűtők az ételek tárolását, a különböző high-tech bolti megoldások a bevásárlást segítik. A kínai kézben lévő online kereskedelmi portál, az Alibaba üzleteiben például arcfelismeréssel lehetne fizetni. Emellett a vásárlók személyre szabott élelmiszer-javaslatokat is kaphatnak, valamint a vonalkódokból kiderülne a termék eredete és a beszerzésére vonatkozó információ is.

Az USA egyik nagy élelmiszerlánca, a Kroger pedig olyan csúcstechnológiás bevásárlókocsikkal kísérletezik, amelyek segítségével a vásárlók az üzletben válogatva, folyamatosan szkennelhetik be a termékeket. A kocsiban egy mini mérleg is van, illetve egy kijelző, amelyen különböző termékeket ajánlanak. Például, ha valaki berakott egy csomag tésztát a kosárba, akkor megjelenik a hozzá való tésztaszósz. A vásárlás befejezése után a kocsin a fizetést is meg lehet oldani, ami a sikeres tranzakció után zöld jelzést ad, és el lehet hagyni a boltot.