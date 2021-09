A koronavírus-járvány számos házhoz szállítással foglalkozó cégek hívott életre, többek között a villámgyors, 15 perc alatt élelmiszert szállító cégeket is. Tavaly decemberben indult többek között a berlini bázisú Flink, de ott van a német Gorillas, a török Getir vahy a francia Cajoo is. A házhoz szállítás pedig továbbra is pörög: az európai élelmiszerpiac értéke 2 billió font a McKinsey tanácsadó cég szerint, ráadásul tavaly tíz százalékkal nőtt. Az online élelmiszervásárlás pedig 55 százalékkal nőtt 2020-hoz képest – írja a Wired amerikai online újság.

Marad az online bevásárlás?

Szakértők szerint a dinamikusan növekvő online vásárlások némileg visszaeshetnek azzal, hogy újranyitottak az üzletek, de a pandémia valószínűleg hosszú távon is megváltoztatta a vásárlási szokásokat.

Alec Dent, a Weezy londoni székhelyű startup társalapítója szerint a járvány csak felgyorsította az online vásárlás felé való átállást. A Weezy egyike azoknak a cégeknek, amelyek 15 perc alatt szállítják ki az élelmiszereket. Dent szerint tőlük egyébként leginkább magas minőségű, fenntartható élelmiszereket vettek a járvány alatt, a legjobban az avokádó és a banán fogyott.

Beindult a terjeszkedés

A cégekben közös, hogy először hazai terepen vetik meg a lábukat, mielőtt külföldre terjeszkednének. A francia Cajoo például nemrég 40 millió dollárt - azaz majdnem 12 milliárd forintot - gyűjtött befektetőktől, hogy még agresszívebben tudjanak terjeszkedni az erős versenyt diktáló étel-házhozszállítási piacon. Az egyik fő befektető egyébként a Carrefour nevű, francia élelmiszerboltlánc lett, így pedig a Cajoo még több terméket tud majd ajánlani a vásárlóinak - derül ki a TechCrunch cikkéből.

A Cajoo szolgáltatása 10 francia városban ígér 15 perc alatti kiszállítást, ami azért kényelmes, mert a vásárlóknak nem kell azon gondolkodniuk, otthon lesznek-e, amikor a szállítás estleg napok múlva megtörténik. A cég saját raktárakat üzemeltet, azaz fizikai üzletei nincsenek.

Henri Capoul, a Cajoo társalapítója és vezérigazgatója szerint ez egy hihetetlenül tőkeigényes szektor, mivel az egész értékláncot felügyelik ezek a cégek. Ha terjeszkedni szeretnének, akkor központokat kell létrehozni és termékeket vásárolni. Capoul hozzátette, hogy ezen a területen rengeteg cég van, amely sok pénzt gyűjtött az utóbbi időben, de várható némi konszolidáció. A jövőben három-négy olyan helyi szereplővel számol, amelyek más országokban is erősek. A Cajoo például már olyan piacokat is vizsgál mint Belgium, Olaszország, Spanyolország, Portugália vagy a kelet-európai országok.

A szolgáltatásra iránti keresletet mutatja, hogy a német Gorillas cég pedig az egyik olyan európai startup lett, amelynek az értéke a leggyorsabban érte el az 1 milliárd dollárt. A szolgáltatás jelenleg 8 országban érhető el és 10 ezer embert alkalmaz a cég.

Hibrid megoldásoké lehet a jövő

A Wired cikke szerint a kérdés az, hogyan reagálnak erre a hagyományos élelmiszerboltok. A brit Tesco például a vásárlói igényekre válaszolva teszteli az egy órán belüli szállítást biztosító Whoosh névre hallgató szolgáltatását. A tesztfázisban lévő szolgáltatás egyelőre egyetlen, Wolverhampton városában található boltban érhető el a környezetében élőknek.

Az online platformok azonban továbbra is egyszámjegyű részesedéssel rendelkeznek az élelmiszerpiacon. A jövő ezért valószínűleg az együttműködéseké: a Flink például a szintén német Rewe lánccal kötött partnerséget, ennek értelmében a kiszállítást kérő, kisebb vásárlások esetében a Flink lesz a preferált partner. De hasonló cipőben jár a francia Cajoo és a Carrefour lánc is: Henri Capoul szerint a Carrefour rengeteg eszközzel, nagy választékkal, erős logisztikai rendszerekkel és rengeteg tudással rendelkezik, de technológiájuk nincs a villámgyors szállításhoz.

Magyar hibridek

Az élelmiszer-kiskereskedelem magyarországi piacán ma már több cég is alkalmazza a hibrid megoldást, köztük a legnagyobb forgalommal rendelkező futárcégek. A nevét szeptemberben Foodpandára változtató Netpincér és a Wolt amellett hogy éttermekből, boltokból szállít a megrendelőknek, saját élelmiszerüzletet is létesít.

A hibrid modell a nem élelmiszerek piacán már régóta jelen van, az Extreme Digital már évekkel ezelőtt ezt a koncepciót választotta. Várkonyi Balázs, az Extreme Digital alapító-tulajdonosa a Napi.hu-nak még 2017-ben azt mondta: Az Extreme Digitial hibrod modellének a lényege, hogy vannak egy offline fizikai egységek, ahol át lehet venni a terméket, termékeket. "A magyar vásárlók nagy része úgy szocializálódott, hogy ezeket boltnak tekinti, mi viszont inkább ügyfélszolgálatként, márkapontként tekintünk rájuk - nem véletlenül. Márkaépítés szempontjából fontos szerepük van, a járókelők az üzleteknek köszönhetően találkozhatnak a nevünkkel egy-egy bevásárlóközpontban. A hibrid modell előnye, ha valaki még otthon vagy a mobilján a villamoson ülve kiválasztotta egy terméket, akkor arról is információt kaphat, hogy van-e raktáron az adott termékből a közelében lévő Extreme Digital-ponton. Ha igen, csupán be kell mennie és megveheti" - tette hozzá akkor Várkonyi. Azóta pedig az Extreme Digitallal egyesülő, korábban online boltként ismert eMag több fizikai üzletet létesített, vagyis a hibrid modellt alkalmazza továbbra is a két cég.