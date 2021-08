A tragikus kimenetelű buszbaleset kapcsán újra fellángolt a vita idegenvezetői körökben a pizsamás járatként emlegetett egynapos utak létjogosultságáról - írja a Világgazdaság. Molnár Attila idegenvezető elmondása szerint az egynapos, kétéjszakás utazásokat szervező irodák a kiváló ár-érték aránnyal hirdetik útjaikat, miközben azok alacsony ára nagy kényelmetlenségeket takar.

Miközben valóban sokan eljutnak így pár ezer forintért a tengerhez, a velencei karneválra vagy a híres európai adventi vásárokra is, de a fáradtságtól már csak kevesen tudják igazán élvezni az attrakciókat. A szervezők rendre azzal érvelnek, hogy az olcsó egynapos utak olyanoknak is lehetőséget adnak az élményszerzésre, akik nem tudnának szállásdíjat is tartalmazó utakra befizetni.

Ráadásul a szervező cégek nem mindegyike bérel a sofőröknek napközbenre legalább egy csendes, légkondicionált szobát. (A vasárnapi balesetben érintett busznak két vezetője volt.) A kereslet továbbra is nagy az egynapos járatokra, amelyek közül a tó- vagy vízpartra indulókat csobbanójáratként hirdetik – a balesetben érintett irodánál is így szerepelnek a Horvátországba és Szlovéniába e hét végén induló utak.