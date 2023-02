A kormány azon dolgozik, hogy a B kategóriás (személyautó) jogosítvány megszerzése után ne kelljen még C kategóriás (teherautó) engedélyt is szerezni, mielőtt valaki utána a D kategóriás, buszsofőri képzésbe is belevág – írja a hvg.hu.

Mindez azt jelenti, hogy a középső lépcsőfok kihagyásával százezrekkel olcsóbb és pár hónappal rövidebb lehet a képzés.

Ugyanakkor Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének ügyvezetője szerint Magyarországon 20 ezer buszsofőr dolgozik, ám az Európa-szerte jellemző munkaerőhiányt nem feltétlenül egy ilyen jogszabály, hanem az könnyítené meg, ha a képzés államilag finanszírozott lenne.

A szakember azt szintén problémaként jelölte meg, hogy a buszsofőrök, akik itthon képesítést szereznek, utána sok esetben vállalnak munkát külföldön.

Budapesten a BKV-buszokat működtető Arriva 434 ezres átlagbérrel vonzaná a munkavállalókat, miközben a BKV is keres sofőröket, és hamarosan indítja B-ről D kategóriába léptető átképzéseit.