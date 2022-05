Nemzetközi szinten és Magyarországon is egyre nagyobb a kereslet a vegán termékek iránt, ezért most Cerbona Élelmiszergyártó Kft. is lépett.

A Magyarországon piacvezető müzliszelet-gyártóként 1988 óta egyedi fejlesztésű termékeket székesfehérvári üzemében gyártó vállalat többlépcsős fejlesztési folyamatot hajtott végre több mint 10 millió forintért. Első körben müzliszeletek, rizskásák, granolák és fehérjeszeletek találhatók a vegán termékcsaládban, de a portfólió bővülhet a piaci igények függvényében - írja a társaság közleményét idézve az MTI. Az alapanyagokat minden esetben igyekeznek Magyarországról beszerezni, azonban az itt nem termesztett összetevőket külföldről vásárolják.

A cég a vegán termékek döntő részét fehérvári üzemében gyártja. Az új termékcsalád bevezetése még zajlik, teljes termékportfóliójuknak jelenleg még csak kis részét teszi ki. A gluténmentes termékek sikereit alapul véve ebben a funkcionális kategóriában is érdemi növekedéssel kalkulál a társaság.

A vállalat termékei a világ 28 országában vannak jelen, a környező országokon túl például a Baltikumban és Japánban is. A nyilvános cégadatok szerint a Cerbona Élelmiszergyártó Kft. 2020-ban 4,23 milliárd forint nettó árbevétel mellett 178 millió forint nyereséget ért el, míg 2019-ben 4,34 milliárd forint nettó árbevétel után 237 milliós adózott eredményt realizált.