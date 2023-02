Bár a nagyközönség számára csak decemberben vált elérhetővé az OpenAi.com weblap, de a látogatottsága máris rekordokat dönt. Az első hónapban 57 millióan használták, a másodikban ez a szám majdnem a duplájára nőtt. Összehasonlításként, ezt az eredményt a TikTok kilenc hónap alatt, az Instagram 2,5 év alatt, a Google Translate 6,5 év alatt érte el – írja a CBS News.

A UBS részvényelemzője, Lloyd Walmsley egy kicsit ijesztőnek nevezte a weboldalt, hiszen

a ChatGPT képes esszéket írni, stratégiai tanácsokat adni, illetve bármilyen kérdése választ ad, amit feltesz neki az ember.

Mindehhez jelenleg csupán regisztrálni kell az oldalra, és már lehet is ingyenesen használni, bár elképzelhető, hogy ez a jövőben változni fog, ugyanis a fejlesztők jelenleg dolgoznak egy verzión, ami előfizetés esetén gyorsabban ad válaszokat.

A fejlesztés elsőre kényelmesnek tűnhet, de tény, hogy sokak munkáját akár veszélyeztetheti is, hiszen több feladatot, amit eddig csak emberek tudtak elvégezni, kis időn belül már gépek is végrehajthatnak a ChatGPT és az ehhez hasonló újításoknak köszönhetően.

Az oldal már most is rövidíteni és értelmezni tud egy szöveget, matematikai példákat képes elmagyarázni, sőt, akár kódolni is megtaníthat.

Jelenleg 13 millió a napi felhasználók száma, ami azonban csökkenhet a következő hónapokban.

A kérdés az, hogy hányan fognak állandó felhasználóvá válni és hányan mennek rá az oldalra puszta kíváncsiságból

– vélekedik Lloyd Walmsley.