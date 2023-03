Jelenleg kevés forróbb és megosztóbb témát találni, mint a mesterséges intelligencia vezérelte chatrobotok berobbanása. Az egyik oldalon hallatszanak a ChatGPT-t és annak kivételes, emberfeletti képességeit magasztaló szólamok, amelyek egyenesen magát az új messiás eljövetelét látják az új, forradalmi technológiában. A másik véglet szerint mindez nem más, mint üres hype, gyorsan múló, túlértékelt divat: a mesterséges intelligencia chatbot az új multi level marketing.

Arról nem is beszélve, hogy általában mint minden, újonnan begyűrűző, eddig ismeretlen technológiával szemben, a ChatGPT-vel és társaival kapcsolatban is megjelentek a félelmek. Az adatvédelmi aggályokon túl talán már csak az kelt nagyobb riadalmat, hogy kinek veszik el a munkáját az egyre intelligensebb chatbotok, amelyek már írnak verseket is. Valóban retteghet mindenki, aki hivatásszerűen szöveget alkot, és jobb, ha inkább ácsnak vagy hidegburkolónak áll?

Miközben mindenki attól retteg, hogy a mesterséges intelligencia leváltja az emberi munkaerőt és kivégzi a szakmákat, ezzel szemben a valóság az, hogy a mesterséges intelligencia elsőként azokat fogja leváltani, akik a munkájuk kiegészítéseként, munkaeszközkén nem használják a mesterséges intelligenciát. És ez minden szakmában így lesz

– jelentett ki a Talk-A-Bot chatrobot szolgáltató cég sajtóbeszélgetésén Achilles Georgiu, a CEU innovációs professzora, az IBM korábbi munkatársa.

A hazai piaci cégek, illetve a külföldi nagyvállalatok hazai leányainak egy része már belátta, hogy bőven van ráció a most idézett kijelentésben. Egész pontosan abban, hogy a chatrobot technológiát igenis hatékonyan be lehet, és érdemes is beépíteni a munkafolyamatokba. Mert ma elsősorban nem az a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia vezérelte chatbotok elképesztő tudással bírnak-e, hanem az, hogy ezeket a hogyan lehet a leginkább az egyén és a vállalat, sőt, összességében a nemzetgazdaság(ok) szolgálatába állítani.

Az Ázsia összes nyelvét beszélő HR-robot

A cégek igényeinek megfelelő, saját chatbotokat fejlesztő hazai kkv, a Talk-A-Bot ügyvezetője, Deliága Ákos elmondása alapján az új, mesterséges intelligencia alapú technológia jelenleg a leginkább a HR-esek, az ügyfélszolgálati, kommunikációs és adminisztratív munkatársak életét tudja megkönnyíteni. Többek közt azzal, hogy a hazai vállalatok egy részénél már mesterséges intelligencia alapra helyezték, chatrobottal automatizálták a cégen belüli és kívüli gyakori kérdések megválaszolását.

Mindezt a gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy az adott cég dolgozója például felteszi a kérdést: mi a cég érvényes táppénz szabályzata. Az ilyen típusú megkeresésekre pedig nem egyesével egy HR-es fog válaszolni, hanem a vállalat adatait felhasználva a Talk-A-Bot munkatársai által előre betanított céges chatrobot.

Gondoljunk bele, egy több ezer főt foglalkoztató nagyvállalatnál naponta tucatjával merülnek fel a hasonló típusú munkavállalói kérdések, nem egyszer ötféle nyelven

– magyarázza Deliága Ákos, akiknek a rendszere éppen ezért ma már automata fordítórobottal is rendelkezik. Mivel a toborzás itthon is egyre nagyobb akadályokba ütközik, főként, amennyiben kékgalléros fizikai munkásokról van szó, a hazai üzemekben is egyre több az ukrán, a lengyel és az orosz mellett a mongol, a vietnámi, a filippínó munkavállaló. Nem véletlen, hogy a Talk-A-Bot egyik nagyvállalati ügyfele egyből egy négy ázsiai nyelven is beszélő chatrobotot rendelt tőlük.

A chatrobot mint a fluktuáció hatékony ellenszere

A konyhakész, csomagolt salátákkal foglalkozó Eisberg például az ő igényeiknek speciálisan lefejlesztett újabb poliglott nyelvzseni chatrobot segítségével az éves dolgozói fluktuációt az eddig jellemző 17 százalékról mindössze 8 százalékra tudta csökkenteni. Ezzel pedig azóta is rengeteget spórolnak a toborzás, a kiválasztás, majd a képzés költségein. Ráadásul a chatrobot nyelvtudása alternatíva akkor is, mikor nem találnak és/ vagy nem tudnak tolmácsot fizetni az állásinterjúra.

A kutatásaink és a nagyvállalatok munkavállalóival készült mélyinterjúink azt is kimutatták, hogy általában hatalmas a munkavállalók információéhsége a cég életével kapcsolatban. Ezen belül is a fizikai dolgozók hajlamosak azt gondolni, hogy velük szemben a fehérgalléros irodisták azok, akik kellően vannak informálva. A chatrobot erre is megoldást nyújt: az automatizáció által a HR rendszeres kapcsolatban tud maradni az összes dolgozójával, és célba tudja juttatni az üzeneteket

– emelte ki Deliága Ákos, mi minden hat még abba az irányba a mesterséges intelligencia által, hogy a dolgozók az adott vállalatnál megbecsült munkavállalónak érezzék magukat. A hazai trend egyelőre ott tart, hogy a Talk-A-Bot csapata eddig közel 200 egyedileg chatrobotot helyezett üzembe a hazai cégeknél. Így a három piaci szegmens, a gyártás, a logisztika és a kiskereskedelem területén, amelyekre ők fókuszálnak, eddig a cégek 10-15 százaléka használ aktívan chatrobotot.

A Talk-A-Bot vezetője szerint magára a céges mesterséges intelligenciára beruházni egy-két hónap, a megtérülési ideje pedig három-hat hónap onnantól, hogy behelyezték a rendszerbe és elkezd kommunikálni cégen belül és a külső partnerekkel, köztük az ügyfelekkel. Kérdés, hogy a ChatGPT körüli aktuális őrjöngés merre viszi a folyamatokat a koronavírus okozta kényszerdigitalizáció korában, és mennyire ismerik föl a vállalatok, hogy épp egy kultúraváltás kellős közepén járunk.