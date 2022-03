Az oroszok blokád alá vették Mariupol városát. Emberek százezrei vannak víz, villany és élelem nélkül. Az emberek meghalnak a kiszáradástól és az éhezéstől anélkül, hogy ki tudnának szabadulni a romok közül - olvasható az ukrán nagykövetség posztjában. Majdnem 30 napig folyamatos ágyúzás és bombázás alatt állt a város.

Volt egy óvóhely a Mariupol Színházban, közvetlenül a város központjában. Mintegy 1300 ember keresett menedéket ott. A színház közelében kiírták: gyerekeket, hogy az orosz pilóták lássák, ez nem bombatámadás célpontja. Március 16-án a színházat egy orosz légibomba találta el. Mindenki meghalt, aki a földszinten található konyhában keresett menedéket, 300 ember, főként gyerekek, nők, idősek.

Európa lakosságának minden lehetséges és lehetetlennek tűnő intézkedést meg kell tennie, hogy véget vessen ennek a tragédiának - hívja fel a figyelmet az ukrán nagykövetség.

A vasárnapi, budapesti háborúellenes tiltakozást a Parlament és a Lánchíd között, a pesti rakparton lévő Cipők a Duna-partonholokauszt-emlékmű mellett tartották, amely magyar nyilasok által 1945-ban a Dunába lőtt zsidóknak állít emléket.

Zelenszkij üzent

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön este felszólalt az EU-csúcson videón keresztül, Európa vezetőihez fordulva köszönetet mondott több országnak, és üzent is Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek.

"Láttam a cipőket a Duna-parton, ahol tömeggyilkosság történt. Figyelj, Viktor, tudod mi megy most Mariupolnál? Kérlek, menj a rakpartra, nézd meg azokat a cipőket, és akkor rájössz, hogy megint megtörtént a népirtás a világban. És ez az, amit Oroszország művel. Mariupolban ugyanilyen cipők vannak, és ugyanilyen emberek” - mondta Zelenszkij. "És te tétovázol, hogy kivesd a szankciókat vagy ne? És te hezitálsz, hogy átengedd-e a fegyvereket vagy ne? Tétovázol, hogy kereskedj Oroszországgal vagy ne? Nincs idő tétovázni, most dönteni kell.”

Orbán Viktor miniszterelnök elutasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az Európai Tanácsban Magyarországgal szemben megfogalmazott követeléseit, mert azok ellentétesek hazánk érdekeivel - közölte válaszul Havasi Bertalan Orbán sajtófőnöke. Havasi szerint Ukrajna elnöke két dolgot kért Magyarországtól, illetve Orbán Viktor miniszterelnöktől. „Az első, hogy szavazza meg a szankciók kiterjesztését az energiaszektorra, és hazánk ne vásároljon gázt és kőolajat Oroszországtól. A második kérése pedig az volt, hogy Magyarország engedjen át fegyverszállítmányokat és küldjön fegyvereket Ukrajnába.” (Valójában Magyarország eddig minden oroszellenes szankciót megszavazott más EU-tagállamokkal együtt, és a fegyverszállításokban magyar felségjelű NATO-szállítógépek is részt vesznek - a szerk.)