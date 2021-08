A koronavírus miatt a digitális érettség sok területen több évet ugrott előre az időben, az online távmunkára sokan hosszabb időre rendezkedtek be az új élethelyzet miatt, az érdemben válaszoló magyarok 63 százaléka részben vagy teljesen a home office-t választaná továbbra is – derült ki a Cofidis Hitel Monitor legfrissebb kutatásából.

Habár a magyarok többsége már a pandémia előtt is használt bizonyos online megoldásokat ügyintézésnél vagy vásárláskor, az elmúlt évben 40 százalékuk próbált ki új online megoldást, közülük is 12 százalék szavazott bizalmat az online pénzügyi szolgáltatásoknak. A valaha online hitelt felvevők 42 százaléka, a videótelefonos ügyintézést választók egyharmada, az online bankszámlanyitást választók egynegyede a járványhelyzet idején próbálta ki ezeket a megoldásokat. Az internetbankot már a Covid előtt is sokan használták, mostanra pedig az emberek 70 százaléka legalább egyszer már próbálta.

A digitális oktatás, a home office és a szabadidő is egy légtérbe költözött a járvány ideje alatt, így a kiadások is átrendeződtek. A magyarok 26 százaléka vásárolt kifejezetten valamit a Covid-helyzet miatt, magasabb ez az arány a gyermeket nevelők (40 százalék) és az átlag feletti jövedelműek (55 százalék) körében.

Ilyen kiadások voltak a mobiltelefon-, nagyobb internet csomag-, laptop-, íróasztal- vagy irodai szék vásárlások és a kábeltévé vagy stream előfizetések is. A fiatalabb korosztály körében is népszerű beruházásnak számítottak a digitális eszközök, hiszen 16 százalékuk vásárolt új mobilkészüléket, 10 százalékuk pedig az otthoni tanuláshoz vagy távmunkához szükséges eszközöket szerezte be.

Sokan választanák továbbra is a távmunkát azok közül, akiknek ezt a munkaköre megengedi. Az érdemben válaszolók csaknem kétharmada (63 százalék) nem szeretne teljes egészében visszatérni az irodai munkavégzésre. A megkérdezettek fele köztes megoldást választana, munkahelyről és otthonról is dolgozna, felük pedig az online távmunkát preferálná a járvány lecsengése után is. A 18-29 évesek körében még népszerűbb az otthoni távmunka, mint a többi korosztálynál.