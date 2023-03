Magyarországon az elmúlt hét évben 110 ezerrel nőtt a lakásállomány, a magyarok 92 százalék saját ingatlanban él, az unióban ez az arány 70 százalék, mondta Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára a 41. Construma Nemzetközi építőipari szakkiállítás megnyitóján.

A Construma, valamint a vele egy időben rendezett 11. Hungaroterm épületgépészeti szakkiállítás és a 11. OtthonDesign kiállítás a hazai építőipar csúcsrendezvénye, amelyen több mint 400 magyar és külföldi kiállító mutatja be termékeit, szolgálatatásait, újdonságait.

Lánszki Regő országos főépítész szerint fontos cél, hogy Magyarországon elsősorban magyarok építsenek magyaroknak. Kitért a háború okozta sokkra is, amire megfelelő válaszokat adott a szakma, és úgy véli: a vállalkozók látják, hogy az állam hosszú távon mit tervez.

Az államtitkár szerint az építészeti törvény az elkövetkező évek ágazati alaptörvénye lesz, a csökkenő bürokrácia mellett a helyismeret kerül majd előtérbe.

A minőségi változást is támogatni fogják és arra ösztönzik majd a gyártókat, hogy a kutatás-fejlesztési projektjeiket a Magyarországon lévő telephelyeiken végezzék.

Kiemelte azt is, hogy ösztönözni fogják a magyar építőipari anyagok felhasználását a közbeszerzésekben is. A magyar építőipari vállalkozásoknak pedig munkát is fognak szerezni, akár itthon, akár külföldön is.

A munkaerőhiány a legnagyobb gond

A 2020-21-es Covid-járvány okozta recesszió elfedte, az azt követő élénkülés pedig felerősítette az ágazat régóta meglévő szakmunkaerő problémáit.

Bár az építőipar összesen körülbelül 380 ezer főt foglalkoztat, ami majdnem 35 ezer fővel több a járvány előttinél, valamennyi építőipari alapszakma hiányszakmának minősíthető az egész ország területén

– mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke.

Kiemelte: az építőipar legnagyobb nehézsége a szakemberhiány mind a mérnöki, mind a szakmunka terén valamint a modern gépi eszközök, technológiák hiánya is jellemző a szektorra.

Az épületgépészet legnagyobb hazai seregszemléje, a kétévente megrendezett Hungarotherm legerősebb tematikái a fűtéstechnika, légtechnika, illetve a megújuló energiák, de az épületgépészet további témakörei is hangsúlyosan jelen vannak újdonságaikkal.

Az épületgépészeti tervező és kivitelező kis- és középvállalkozások rendelésállománya napjainkban többnyire stagnál, vagy csökken.

A lakásépítésben érzékelhető a lassulás, a megrendelések csökkenése, ugyanakkor a lakásfelújítások és kazáncserék területén nincs visszaesés. A nagy családi házak építői körében jelentősen erősödik az érdeklődés a hőszivattyús technika és a napelemes áramtermelés iránt. A napelemes szabályozás tavalyi változása azonban bizonytalanságot és kivárást is eredményezett a lakást vagy családi házat építők körében – vélik a Magyar Épületgépészek Szövetségének tagjai.

A nagy épületek, ipari beruházások területén egyértelmű a lassulás, csökken az ajánlatkérések száma. Sok halasztás, kevesebb megrendelés várható a 2023-as évben, amiben a gáz és villamos áram extrém magas ára szerepet játszik.

A következő évek piaci irányzataira leginkább a globális trendek lesznek nagy hatással, ezen belül is a magyar piacra elsősorban a német gazdaság mozgása lesz hatással – vélik a szakemberek.