A kedvező járványadatokra tekintettel szeptember 30-án változott a koronavírus-fertőzöttekre vonatkozó protokoll - írja a koronavirus.gov.hu. A hatósági házi karantén megszűnt, így ilyen adatot már nem közölnek.

Az elmúlt héten összesen 12 636 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 120 543 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, egy héttel korábban 13 765 új beteget regisztráltak.

Az elmúlt héten 104 beteg hunyt el, így a koronavírus miatti halottak száma 47 680 főre emelkedett.

Jelenleg 1 700 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen.

Magyarországon a járvány mérsékelten zajlik, ami a magas átoltottságnak is köszönhető.A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A kormányzati portál azt írja: már felvehető a megerősítő oltás az új típusú, omikron elleni Pfizer-féle vakcinával is. Az oltóanyag egyadagos és kizárólag emlékeztető oltásra kapott uniós engedélyt. A megerősítő oltást a pénteki oltási napokon időpontfoglalás nélkül is beadják.