A négygyermekes, egykor jól menő vállalkozó édesapa, Miklós és családja az idei karácsonyt kénytelen volt tízezer forintból megoldani. Mindössze ennyi jutott a korábban sikeres dunántúli vendéglátós családnak ételre, italra, karácsonyfára és ajándékokra a gyerekeknek – írja a Népszava.

A 47 éves férfi a vendéglátóipari főiskola elvégzése után hazatért szülővárosába, és a dunántúli kisvárosban átvette szülei éttermét, majd következetesen modernizálta a hagyományos, gulyáslevesre, cigánypecsenyére és halászlére specializálódott gasztronómiai profilt. Miklós ezzel nem csupán egészségesebbé, hanem nemzetközivé is tette az étlapot, amely sikeresen új vendégkört szólított meg, az étterem pedig a magyar átlagon felüli megélhetést biztosított a cégvezető egyre gyarapodó családjának.

Miklósék közben szép nagy házat építettek a dunántúli kisváros elit kertvárosi részében: a négy gyermek közül az első már itt született, majd sorban jöttek a többiek.

Az étterem tulajdonos és családja az egyre növekvő bevétel jelentős részét visszaforgatták az üzletbe, ahogy közben szépen gyarapodott a családi vagyon is. A jólétért, a családi nyaralásokért, wellness hétvégékért és téli síelésekért cserébe Miklós rengeteget dolgozott, májustól szeptemberig szinte alig látta a családja, legfeljebb akkor, amikor felesége és gyermekei megjelentek az étteremben.

És aztán jött a Covid, majd az infláció

A vendéglátós család a koronavírus-járványt még ugyan hitelekkel átvészelte, a nyár elejére úgy tűnt, sikerül visszakapaszkodniuk, majd augusztusra egyértelművé vált: nincs remény. A problémák elsősorban abból adódtak, hogy a rezsi és az alapanyagok ára az egekbe emelkedett, akárcsak a munkaerő bérigénye.

Szeptember végén Miklós összehívta a csapatot, és közölte velük, hogy vége a dalnak. Ahhoz azonban, hogy mindenkit becsületesen ki tudjanak fizetni, kölcsönöket kellett felvenniük.

A család jelenleg ott tart, hogy sok tízmilliós a banki tartozásuk, és ugyanúgy jelentős összeggel tartoznak a szüleiknek és a testvéreiknek is. Most ott tartanak, hogy rövid időn belül kénytelenek lesznek eladni a családi házat is. A karácsonyi vacsorát sem tudták már összespórolni a jelenlegi helyzetben, műfenyőt a családtól kaptak kölcsön, és csak a két legkisebb gyerek kapott egy-egy szerényebb karácsonyi ajándékot.

A történet egyetlen jó oldala, hogy ugyan elbuktak egy nagy üzletet, egy élet munkáját, a gyerekek nyertek az édesapát.