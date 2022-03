A Neumann Magánlaboratórium adatai szerint itthon egyelőre kevés duplafertőzést találtak, átlagosan havi egyet, de a cég vezetője arra számít, hogy egyre több ilyen eset fordul majd elő.

A világon először tavaly diagnosztizáltak ilyen duplafertőzést Izraelben, egy várandós nőnél.

Most a The Lancet című tudományos folyóiratban jelent meg egy új, 305 ezer beteg adatait felhasználó kutatásnak az eredménye, amely szerint a flurona jelentősen növeli a súlyosabb betegség és a halálozás kockázatát. Az ilyen, a covid és az influenza együttes fertőzésétől szenvedő betegek több mint négyszer nagyobb eséllyel kerültek lélegeztetőgépre, és 2,4-szer nagyobb valószínűséggel haltak meg, mintha csak koronavírusosak lettek volna.

Ha egyszerre két vírus támad, akkor megoszlik az immunrendszer figyelme, nem tud mindegyikkel szemben hatékonyan védekezni - magyarázta Boldogkői Zsolt genetikus-virológus az RTL Híradónak.

Magyarországon a múlt héten 20 százalékkal nőtt az influenzavírussal fertőzöttek száma az előző hetihez képest. Szakemberek szerint az, hogy nálunk lesz-e több fluronás eset, attól is függ, lesz-e hatodik hulláma a covidnak. Ha ilyen tempóban növekszenek a koronás és az influenzás esetszámok, mint most, akkor valószínűleg több lesz a fluronás is - mondta a magánlabor vezetője.