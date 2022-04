Egy nap alatt 2534 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 879 480 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 27 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 45 865 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 748 707 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 84 908 főre csökkent.

Jelenleg 1648 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 50-en vannak lélegeztetőgépen - olvasható a kormányzati honlapon.

A tájékoztatásból kiderül, hogy egy nap alatt 11,2 ezer új tesztet végeztek. A csütörtökön publikált számok alapján a laboratóriumi vizsgálatok közepes magas aránya, 22,6 százaléka bizonyult pozitívnak - ez a korábbi napokénál kisebb érték.

A pozitivitási arány jelenleg még mindig jóval nagyobb a WHO ajánlásánál, amely szerint az 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány érdemben magasabb a WHO által maximális határként megszabott 12 százalékos értéknél is.)

A hivatalos adatok szerint a beoltottak száma 6 404 687 fő, közülük 6 190 310 fő a második, 3 854 775 fő a harmadik, 277 168 fő már a negyedik oltását is felvette.

Ma 14 és 18 óra között oltási akciónap lesz a kórházi oltópontokon. A húsvéti ünnepek után keddenként időpontfoglalással, péntekenként akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni oltásra.