Nem kell már hullámokról beszélni a koronavírus-fertőzések kapcsán - mondta a 24.hu-nak dr. Jakab Ferenc virológus professzort, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese, a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője. A vírus nem tűnik el, folyamatosan közöttünk van, itt is marad, és szezonálisan kisebb-nagyobb járványokat okoz.

Nyáron a többi között a meleg, az UV-sugárzás és az, hogy kevesebbet vagyunk beltéren összezárva, nem kedvez a felső légúti vírusoknak. De ettől még jelen vannak a környezetünkben, nyáron is „náthásak” lehetünk vagy elkaphatjuk az influenzát, csak sokkal kisebb rá az esély.

Trükkös fertőzés, álcázza magát

Hozzájárulhat a szokatlan időpontban, nyáron tapasztalható felfutáshoz az is, hogy a jelenleg domináns vírusváltozatok a legtöbbeknél viszonylag enyhe betegséget okoznak. Fontos itt is kiemelni, hogy megfertőződhet az is, aki akár már háromszor oltott, de esetében enyhébb a betegség lefolyása.

A legtöbbször náthaszerű tünetek jelentkeznek felső légúti panaszokkal, fejfájással, levertséggel, hőemelkedéssel, az ember könnyen hiheti azt, hogy kicsit megfázott a légkondi alatt. Egy kis torokkaparással pedig senki nem fut azonnal orvoshoz, így nagyon sokan úgy fertőznek meg másokat, hogy sejtelmük sincs saját betegségükről.

Az omikron (jelenleg a BA.4 és BA.5 variáns tűnik dominánsnak) inkubációs ideje egyébként jelentősen lecsökkent az eredeti, vuhani vírushoz képest. Korábban 10-12 nap lappangási idővel számoltunk, most azonban már 3-4 nap után jelentkeznek a tipikus tünetek.

Veszélyes lehet

Ettől függetlenül nyilván nem szabad alábecsülni az omikront, főleg idősekre, legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból fogékonyabb személyekre igenis komoly veszélyt jelent – csaknem 1500 kórházi ápolt és 54 elhunyt azért intő jel.

Jakab Ferenc nem támogatja a 3-4 havonta beadatott emlékeztető oltásokat. Tudományosan igazolt tény, hogy a 2. dózis után a 3. nagyon nagyban megnöveli védekezőképességünket: továbbra is megbetegedhetünk, de a tünetek lényegesen enyhébbek. Viszont semmi nem igazolja, hogy a gyors egymásutánban, azaz 3-4 hónapon belül felvett 4. dózis ugyanilyen hasznos-e, és azt főleg nem, hogy érdemes-e folytatni a sort 5., 6. vakcinával.