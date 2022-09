Az ősz beköszöntével a BF.7 lehet a koronavírus új domináns változata, ami aggodalomra adhat okot - írja Salon.com. A most következő időszak kedvez a felső légúti megbetegedéseknek, szakemberek a Covid-fertőzések újabb hullámára számítanak, akárcsak az előző két évben, becslések szerint a fertőzöttek száma elérheti a 100 milliót is.

A jelentések szerint az omikron, vagyis a BA.5 koronavírus variánssal fertőzött betegek száma csökken, a BF.7 variáns pedig már Európa több országában terjed.

Csak Belgiumban az esetek 25 százaléka köthető ehhez a variánshoz, az Egyesült Államokban a covidosok mindössze 1,7 százaléka, globálisan pedig a koronavírusos betegek 12 százalékánál az új variáns okozza a betegséget.

Több országban a BF.7 megvetheti a lábát - mondta Stuart Ray, a Johns Hopkins Department of Medicine adatintegritásért és -elemzésért felelős alelnöke.

Egyelőre nehéz rangsorolni, hogy melyik alváltozat lehet a leginkább aggasztó az idei téli időszakban. A BF.7, Centaurus 2, BA.4.6 vagy akár egy még fel nem fedezett változat dominálhat a Cocid-esetek körében, de amíg nincs több adatunk, nehéz megjósolni, hogyan fog kinézni az idei tél. Természetesen az optimizmus egyik napról a másikra semmivé válhat, ha egy újabb Covid-változat jelenik meg - véli a szakember.

Jelenleg a SARS-CoV-2 legdominánsabb törzse a BA.5, az omikron törzs felelős az esetek mintegy 85 százalékáért.

Egyre nehezebb megjósolni, honnan származhat a következő változat, vagy mennyire lesznek veszélyesek - tette hozzá Stuart Ray.

Világszerte csökken a tesztelések száma



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt közölte, hogy körülbelül 200 omikronos leszármazási vonalat követnek. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy nehezebb a koronavírus új változatainak kimutatása, mert világszerte csökkent a tesztelések és genetikai elemzések száma, mondta a WHO járványügyi szakértője. Maria van Kerkhove aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a vírus továbbra is „hihetetlenül nagy méretekben kering világszerte”, és a jövőben tovább mutálódhat.

Eközben pedig megszűnőben van az a képességünk, hogy kövessük világszerte a variánsokat és az alvariánsokat, mert csökkent a nyomon követés.

Joe Biden amerikai elnök is úgy fogalmazott az elmúlt napokban, hogy vége a koronavírus okozta világjárványnak, majd visszavonta kijelentését. Biden állítólag azt akarta mondani, hogy már nem vagyunk ugyanabban a helyzetben, mint korábban, ami többnyire igaz is. Az országának van még "problémája" a koronavírussal: minden nap több száz amerikai veszti életét a SARS-CoV-2 miatt, augusztusban 14 ezer áldozatot szedett a fertőzés.

A járvány kezdetéhez képest minden eddiginél több eszköz áll rendelkezésünkre a COVID elleni küzdelemben – vannak vakcinák, vírusellenes gyógyszerek és maszk továbbra is a fertőzés megelőzésére szolgál. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint is utóbb felsorolt eszközök elegendőek lesznek a következő hónapokban a koronavírus elleni védekezéshez.

Soha nem voltunk jobb helyzetben, hogy véget vessünk a járványnak. Még nem tartunk ott, de a vége már látszik

- mondta Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója egy szeptember 14-i sajtótájékoztatón.

A világszervezet vezetője szerint a cél már látszik, győztes helyzetben vagyunk, de még nem szabad abbahagyni a futást.