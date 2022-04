A kormányzati szektor a nemzeti termék felét használja fel, a 6,8 százalék hiány azt jelenti, hogy 100 forint kiadásból 14-nek egyáltalán nincs fedezete. Az adósságállomány ezzel szemben azt mutatja meg, hogy a bevételekhez képest mekkora részt nem fizetett vissza az állam a korábban felhalmozott adósságaiból. Ha a meg nem érkezett uniós összeget nem is számolnák bele a kalkulációba, láthatóvá válna, hogy az államadósság egy szemernyit sem csökkent az előző évihez képest - igaz, a GDP 80 aszázalék körüli adósságállomány nemzetközi összehasonlításban nem elborzasztó. Ettől függetlenül eltúlzottnak tartom azt a félelmet, hogy Magyarország idén nagy gazdasági visszaesés elé néz - fogalmazott Csaba László közgazdász egykori a portálnak.

Véleménye szerint az uniós péntek megérkezhetnek majd. Az elmúlt évtizedből világosan látszik, hogy eddig még egyetlen indokot sem találtak elegendőnek arra, hogy a támogatásokat valóban befagyasszák. A miniszterelnök már a választások előtt maga jelezte az Európai Bizottságnak, hogy szükség lenne a pénzre, vagyis visszalépett abból az álláspontjából, hogy nem kell az unió büdös pénze. Emiatt vélhetően készen áll rá, hogy olyan gesztusokat tegyen, amelyek segítenek fenntartani a nemzetközi együttműködést.

Számos olyan engedményt tud tenni, amelyek elvben eleget tesznek az uniós követeléseknek, a gyakorlatban még sincsenek semmilyen hatással a rendszere működésére. A kormánynak az egész folyamat nagyjából 15 percét venné igénybe: beterjesztik a módosítást, a kormánytöbbség megszavazza, az elvi lehetőség előáll - mondta az egykori kormányzati tanácsadó.

Nem szeretném az EU-t lebecsülni, de a működése nem bonyolultabb, mint hogy kinek mit érdemes adni a születésnapjára: a nagymamának édességet, a nagypapának inkább vörösbort. Az újjáépítési alaphoz különösen egyszerű lenne könnyen befogadható projekteket összeállítani. A Fidesz jól beszéli ezt a nyelvet és az egésznek a munkaigénye 4-6 hét. Már csak az üres, jól eladható gesztusok hiányoznak.

Csak "okosan"



Most olyan megszorító csomagra van szükség, amely tartalmilag aligha különbözhet a Bokros-csomagtól - állapította meg Csaba László. Véleménye szerint ahhoz, hogy működjön, sok mellébeszéléssel, burkoltan, apró lépésenként kell és lehet megcsinálni.

Ez a gyakorlatban nagyjából azt jelenti, hogy a benzinár nem egyik napról a másikra lesz 480 helyett 780 forint, mert akkor ismét jönne egy taxisblokád. Ha azonban egy hónap múlva 50 forinttal lesz több, majd július végén, amikor úgyis mindenki szabadságon van, és nem ezzel foglalkozik, mert jól akarja érezni magát, akkor újabb száz forintot lehet emelni rajta. Év végéig gond nélkül lehet 650-700 forintig emelni.

Hasonló módszert a háztartási gázzal is lehet alkalmazni: az átlagos háztartások által fogyasztott havi mennyiség feléig változatlanul lehet hagyni a gáz árát, és csak az azt meghaladó részt terhelni emeléssel. Ilyen módszerrel lehet azt kommunikálni, hogy aki kevesebbet fogyaszt, annak nem emelkedik a gáz ára. Efféle szépen becsomagolt változtatások mellett nem először fordulna elő, hogy a magyar társadalom elfogadja, hogy nem a miniszterelnök szabja meg, mennyi a benzin ára - mondta a közgazdász.

Bokros rosszul csinálta



A Bokros-csomag társadalompszichológiai következményei elsősorban a kommunikáción múltak. Emlékszem arra a tanácsadó testületi ülésre, amelyen Kornai János, aki a legokosabb volt mindannyiunk közül, azt mondta: „Lajos, szerintem olyan helyzetet kellene kialakítanod, hogy amikor bemész a parlamentbe, legalább a saját frakciód tagjai ne húzódjanak arrébb, amikor közös fotót készítenének rólatok. Hiába szavazzák meg a javaslataidat, később el fogják szabotálni azokat.”

Bokros Lajos azonban, lévén egy megszállott ember, csak azt látta, hogy rájött az igazságra, és azt mindenképp le kell nyomni a többiek torkán is. Nem mintha nem lett volna igaza, de ahogy előadta, annak olyan lett a következménye, mint amikor bele akarjuk diktálni a kisgyerekbe a spenótot, amit nem akar megenni - idézte fel Csaba László.

Az autóipar még jól is kijöhet belőle



A német autóipar akadozása valóban érint bennünket, de ennek lehet pozitív hozadéka is: ha a német autóipar az orosz és ukrajnai beszállítók miatt akadozik, jobb pozícióba kerülhetnek a magyar beszállítók - tette hozzá a közgazdász.

Emellett persze a piac lassulása negatívan hat. Ezért is kezdtem azzal, hogy az optimizmus akkor érvényes, ha a képletbe beleszámoljuk a magyar kormányzat elmúlt hat hónapban nem látható jó szándékát is.

Korábban is volt példa arra, hogy éles helyzetben a kormány és a miniszterelnök úgy táncolt valamiből vissza, mintha soha nem is képviselte volna korábbi álláspontját. Ez történt a NATO-szankciók esetében is.

A vélt vagy valós presztízst fitogtató vonásokat nem nehéz levetkőzni, ha az érdek megkívánja. Márpedig miközben a magyar kormány folyamatosan az értékeket hangsúlyozza, elsősorban érdekvezérelt. A NER-t és annak gazdasági oldalát az újraelosztás, vagyis az érdek tartja össze, ezért nem zárható ki, hogy képes olyan engedményekre, amelyek a saját működését a továbbiakban is lehetővé teszik - mondta Csaba László a Qubit.hu-nak.